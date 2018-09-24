С начала года налоговики удалили из реестра более 330 000 компаний

Это может быть связано с новыми проверками их данных

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













ФНС сделала акцент на борьбе с любыми недостоверными сведениями и наладила практику поиска нарушителей Максим Стулов / Ведомости

С начала 2018 г. Федеральная налоговая служба (ФНС) исключила из реестра юрлиц (ЕГРЮЛ) более 300 000 компаний. И добавила в него 250 000 записей о недостоверности данных о компаниях, сообщила ФНС в понедельник. Это закономерное продолжение кампании против однодневок, которую ФНС начала в 2016 г. – за это время из реестра было исключено 1,5 млн компаний, а пометку о недостоверности получило 800 000 организаций.

ФНС сделала акцент на борьбе с любыми недостоверными сведениями и наладила практику поиска нарушителей, рассуждает директор департамента юридической фирмы «Клифф» Юлия Уколова.