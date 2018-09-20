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Верховный суд отменил лишение налоговых льгот из-за опоздания с подачей декларации

Верховный суд (ВС) России отменил акты нижестоящих инстанций, которые сочли правомерным лишение налогоплательщика льгот из-за нарушения срока предоставления сведений. Спор направлен на новое рассмотрение.

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС рассматривала налоговое дело ООО «Медицинский центр "Сибирское здоровье", имеющего право на нулевую ставку по налогу на прибыль.

Декларацию по налогу за прибыль за 2015 г. и документы для обоснования льготной налоговой ставки «Сибирское здоровье» должно было подать до 28 марта 2016 г., но опоздало на неделю. После этого компания подавала уточненные декларации, но налоговики после их камеральной проверки решили привлечь компанию к ответственности за налоговое правонарушение. «Сибирское здоровье» обязали доплатить в бюджет 8,69 млн руб., включая пени и штраф.

«Сибирское здоровье» обжаловало это решение, но суды трех инстанций согласились с налоговиками. Они сочли, что налогоплательщик потерял право на льготное налогообложение, так как не подал необходимые сведения в срок, и должен заплатить налог на прибыль по ставке 20%. После этого медцентр пожаловался на их решения в экономколлегию ВС.

ВС основывает свое решение на пункте 1 статьи 81 Налогового кодекса (НК) («Внесение изменений в налоговую декларацию») и пункте 5 постановления пленума Высшего арбитражного суда (ВАС) № 57 от 30 июля 2013 г.

В НК говорится, что уточненная налоговая декларация, представленная после установленной даты, не считается поданной с нарушением срока. В постановлении пленума ВАС отмечается, что налогоплательщик может использовать право на налоговую льготу путем подачи уточненной налоговой декларации. Из этого ВС делает вывод, что сам по себе пропуск срока подачи первичной декларации и сведений о праве на льготную ставку не является основанием для лишения налоговой льготы.

Помимо этого ВС указал, что аннулирование льготы за неподачу документов вовремя влечет обязанность применить налоговую ставку 20% и «приобретает характер штрафной санкции за нарушение срока представления сведений». Это противоречит и закону, и принципу соразмерности и справедливости мер налоговой ответственности, говорится в документе.