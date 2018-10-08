Экономика / Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4670 от 09.10.2018 под заголовком: Оценка обогатит регионы

Кадастровая стоимость коммерческой недвижимости в Москве и Подмосковье резко выросла

Это грозит аналогичным ростом налогов для ее собственников
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Владельцев коммерческой недвижимости в Москве и Московской области ждет сюрприз – после переоценки летом 2018 г. кадастровая стоимость объектов капитального строительства резко выросла. Например, торговые постройки до 1000 кв. м (около 70% всей коммерческой недвижимости) подорожали на 20% в Москве и на 21% в Подмосковье. В области кадастровая стоимость объектов от 1000 до 5000 кв. м в среднем выросла на 30%, а больше 5000 кв. м – на 56%. Производственные здания стали дороже на 4%. Подешевели только административные и офисные помещения – на 5%.

К таким результатам пришел президент саморегулируемой организации оценщиков «Экспертный совет» Алексей Каминский, проанализировав отчеты, размещенные на сайтах ГБУ Москвы и Московской области. Это изменения в среднем по группе – стоимость отдельных объектов могла и уменьшиться, добавляет он.

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