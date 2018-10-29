Экономика / Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4685 от 30.10.2018 под заголовком: Платежки дошли до суда

Конституционный суд проверит налог на имущество

Регионы выставляют гражданам слишком высокие счета
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Разобраться, можно ли одним регионам рассчитывать налог на имущество по кадастровой стоимости, а другим – по инвентаризационной, Конституционный суд попросила предпринимательница Ольга Низамова, следует из сообщения суда.

В 2013 г. Низамова купила дом, кадастровая стоимость которого составила 2,8 млн руб., а спустя три года получила счет от налоговой почти на 49 000 руб. Это нарушает конституционный принцип равенства и правовой справедливости – в Москве она могла бы заплатить всего 2873 руб., жалуется Низамова. При этом ежегодно налог растет, предупреждает представлявший ее в суде юрист Максим Чернядьев, ситуация типичная для региона. Ленинский районный суд Барнаула признал налог законным. По Налоговому кодексу до 2020 г. регионы могут сами установить дату, с которой налог на недвижимость определяется исходя из кадастровой стоимости. Если регион решение не принял (как это было в Алтайском крае), налог исчисляется из инвентаризационной стоимости по ставке, которая может в 20 раз превышать ставку налога, рассчитанного по кадастровой стоимости. Общая ставка налога, рассчитанного по кадастровой стоимости, – 0,1%, регионы могут обнулить ее или увеличить, но не более чем втрое, по инвентаризационной – 2%. Сейчас в России 13 регионов, не перешедших на кадастровую оценку.

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