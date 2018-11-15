Статья опубликована в № 4697 от 16.11.2018 под заголовком: Вести экономики для ЦБ
Аналитики ЦБ изучили деловую активность в России по новостям ВГТРК
Анализ показал, что экономика растет «стабильными, но умеренными темпами»
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Аналитики ЦБ изучили тренды в экономике по новостям ВГТРК
Евгений Разумный / Ведомости
Новости в интернете могут достаточно точно предсказать основные краткосрочные тренды в деловой активности, пришли к выводу аналитики ЦБ, проанализировав архив портала государственного медиахолдинга ВГТРК «Вести.Экономика» (vestifinance.ru). На основе 60 000 статей по 50 экономическим темам за 2014–2018 гг. они построили опережающий индекс деловой активности. Их выводы изложены в аналитической записке и могут не совпадать с официальной позицией регулятора.
Выбор пал на vestifinance.ru, поскольку на сайте есть многолетний архив экономических новостей, данные легко собираются и обрабатываются, поясняют аналитики ЦБ: в дальнейшем источники могут быть расширены.
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