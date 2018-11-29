Экономика / Госинвестиции и проекты

Строительство Северного широтного хода может затянуться

Чиновники отложили финансирование выкупа земли под проект, теперь деньги придется искать инвесторам
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Чтобы реализовать давно задуманный мегапроект – построить железную дорогу Северный широтный ход (Обская – Салехард – Надым стоимостью 130,5 млрд руб.) на Ямале, государство и инвесторы в октябре подписали концессионное соглашение.

По нему Росжелдор должен обеспечить стройку землей. Но уже в ноябре в проект бюджета на 2019–2021 гг. были внесены поправки и Росжелдор лишился денег на выделение участков для строительства, рассказали сотрудник одной из подведомственных Минтрансу организаций и два человека, близких к проектной компании. Расходы отложены до следующего трехлетнего периода – после 2021 г., уточнили два собеседника «Ведомостей».

По концессионному соглашению предоставление участков должно начаться с 2019 г., говорит человек, близкий к проекту. «Изымать землю для строительства может только Росжелдор, такие полномочия есть лишь у федеральных органов исполнительной власти, а если нет земли, нет и стройки», – описывает ситуацию сотрудник подведомственного Минтрансу учреждения.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике