Строительство Северного широтного хода может затянуться
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Чтобы реализовать давно задуманный мегапроект – построить железную дорогу Северный широтный ход (Обская – Салехард – Надым стоимостью 130,5 млрд руб.) на Ямале, государство и инвесторы в октябре подписали концессионное соглашение.
По нему Росжелдор должен обеспечить стройку землей. Но уже в ноябре в проект бюджета на 2019–2021 гг. были внесены поправки и Росжелдор лишился денег на выделение участков для строительства, рассказали сотрудник одной из подведомственных Минтрансу организаций и два человека, близких к проектной компании. Расходы отложены до следующего трехлетнего периода – после 2021 г., уточнили два собеседника «Ведомостей».
По концессионному соглашению предоставление участков должно начаться с 2019 г., говорит человек, близкий к проекту. «Изымать землю для строительства может только Росжелдор, такие полномочия есть лишь у федеральных органов исполнительной власти, а если нет земли, нет и стройки», – описывает ситуацию сотрудник подведомственного Минтрансу учреждения.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}