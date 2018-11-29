Строительство Северного широтного хода может затянуться

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В ноябре чиновники лишили проект денег на выделение участков для строительства Северного широтного хода Комсомольская правда / PhotoXpress

Чтобы реализовать давно задуманный мегапроект – построить железную дорогу Северный широтный ход (Обская – Салехард – Надым стоимостью 130,5 млрд руб.) на Ямале, государство и инвесторы в октябре подписали концессионное соглашение.

По нему Росжелдор должен обеспечить стройку землей. Но уже в ноябре в проект бюджета на 2019–2021 гг. были внесены поправки и Росжелдор лишился денег на выделение участков для строительства, рассказали сотрудник одной из подведомственных Минтрансу организаций и два человека, близких к проектной компании. Расходы отложены до следующего трехлетнего периода – после 2021 г., уточнили два собеседника «Ведомостей».

По концессионному соглашению предоставление участков должно начаться с 2019 г., говорит человек, близкий к проекту. «Изымать землю для строительства может только Росжелдор, такие полномочия есть лишь у федеральных органов исполнительной власти, а если нет земли, нет и стройки», – описывает ситуацию сотрудник подведомственного Минтрансу учреждения.