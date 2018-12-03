Бизнес отчитался о резком увеличении инвестиций

Экономисты не могут понять, куда именно компании вложили свои деньги

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Рост инвестиций в основной капитал ускорился в III квартале до 5,2% Евгений Разумный / Ведомости

Рост инвестиций в основной капитал ускорился в III квартале до 5,2% в годовом выражении с 2,8% во II и 3,6% в I, сообщил Росстат. Данные об инвестициях из отчетности крупных и средних предприятий – без досчетов статистической службы – свидетельствуют о росте минимум на 3,5% после падения на 1% в первом полугодии, отмечает замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов. Оценка главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого существенно выше – рост на 4,9%.

Возможно, компании устанавливали новое оборудование, которое закупали ранее, опасаясь новых антироссийских санкций и обесценения рубля, рассуждает Миронов. В III квартале продолжались довольно крупные стройки, отмечает главный экономист «ВТБ капитала» по России Александр Исаков: атомная электростанция в Курской области, автозавод в Туле, аэропорт Бельбек в Севастополе и железнодорожная часть моста через Керченский пролив, началось строительство горно-обогатительного комбината в Челябинской области. Однако в целом строительство, по данным Росстата, в III квартале 2018 г. сократилось на 0,4% в годовом выражении. Помимо этого замедлялся рост импорта, а также выпуска в машиностроении, перечисляет руководитель направления «Макроэкономика» Института исследований и экспертизы ВЭБа Олег Засов. Сложно объяснить, почему инвестиции так выросли, признает он: рост вложений должен был в чем-то отразиться. Одна статистика очевидно не соответствует другой, резюмирует Засов.