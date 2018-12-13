Экономика / Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4717 от 14.12.2018 под заголовком: ФНС делится данными

Компании смогут узнать, как их контрагенты платят и возмещают НДС

ФНС начала делиться с бизнесом такими данными с его согласия
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Федеральная налоговая служба (ФНС) готова поделиться данными из своей системы контроля АСК-НДС-2 (отслеживает финансовые потоки компаний) с бизнесом. Такое письмо замруководителя ФНС Даниил Егоров в начале октября разослал компаниям («Ведомости» ознакомились с копией, подлинность подтвердил представитель ФНС).

Система АСК-НДС-2 заработала в январе 2015 г. Она работает так: компания покупает товар и продает другой компании, добавленная стоимость должна облагаться НДС, но однодневка налог не платит, а выводит деньги, а компания, купившая товар, предъявляет НДС к возмещению. АСК-НДС-2 обнаруживает неуплату НДС, что является поводом для отказа в возмещении конечному покупателю. С введением системы масштабы уклонения упали «кардинально», говорил руководитель службы Михаил Мишустин в интервью «Ведомостям»: в I квартале 2016 г. разрыв в налоге составлял 8% – примерно 676 млрд руб., а сегодня менее 1% – около 86,6 млрд руб.

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