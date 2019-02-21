«ВЭБ-лизинг» будет объединен с основным бизнесом «ВЭБ.РФ»

Это должно сократить операционные издержки и улучшить управляемость

Статья опубликована в № 4760 от 22.02.2019 под заголовком: ВЭБ забирает лизинг

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«ВЭБ-лизинг» останется юрлицом, ликвидации не будет, но сотрудники компании полностью интегрируются в процессы и структуру «ВЭБ.РФ» Евгений Разумный / Ведомости

Лизинговый бизнес «ВЭБ.РФ», который работает под брендом «ВЭБ-лизинг», будет объединен с самой госкорпорацией, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к компании, знакомый председателя «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова и подтвердил федеральный чиновник. Такое решение уже принял наблюдательный совет, знают они.

ВЭБ как институт развития не считает лизинг приоритетной задачей, знает позицию Шувалова его знакомый. Но от розничного бизнеса (автолизинг. – «Ведомости») ВЭБ планирует отказаться, а остальные контракты передать в ВЭБ, добавляют собеседники «Ведомостей». Фактически ВЭБ закрывает лизинговую «дочку» за ненадобностью, говорит чиновник. Ранее о реформе лизингового бизнеса ВЭБа сообщал РБК.