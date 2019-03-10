Рейтинг Chambers: российские юристы замещают иностранных

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Anton Vaganov / Reuters

Чтобы оставаться на месте, нужно бежать вдвое быстрее – это, пожалуй, самое популярное среди юристов описание ситуации. Неопределенность давно стала определенностью российской экономики, и юрфирмы приспосабливаются к ней. Международным игрокам это дается особенно трудно: как бы быстро они ни старались бежать, судейство не в их пользу.

Клиент дороже денег