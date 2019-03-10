Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4770 от 11.03.2019 под заголовком: Импортозамещение юристов

Рейтинг Chambers: российские юристы замещают иностранных

Санкции дали фору отечественным игрокам

Чтобы оставаться на месте, нужно бежать вдвое быстрее – это, пожалуй, самое популярное среди юристов описание ситуации. Неопределенность давно стала определенностью российской экономики, и юрфирмы приспосабливаются к ней. Международным игрокам это дается особенно трудно: как бы быстро они ни старались бежать, судейство не в их пользу.

Клиент дороже денег

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