Статья опубликована в № 4770 от 11.03.2019 под заголовком: Импортозамещение юристов
Рейтинг Chambers: российские юристы замещают иностранных
Санкции дали фору отечественным игрокам
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Anton Vaganov / Reuters
Чтобы оставаться на месте, нужно бежать вдвое быстрее – это, пожалуй, самое популярное среди юристов описание ситуации. Неопределенность давно стала определенностью российской экономики, и юрфирмы приспосабливаются к ней. Международным игрокам это дается особенно трудно: как бы быстро они ни старались бежать, судейство не в их пользу.
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