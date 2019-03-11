Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4771 от 12.03.2019 под заголовком: Инвесторов защитят вне конкурса

Чиновники договорились, как защищать инвестиции бизнеса

Частные проекты смогут претендовать на льготы без конкурса

После полугода споров Минфину и Минэкономразвития удалось договориться о механизме защиты инвестиций, сообщил замминистра финансов Андрей Иванов. Законопроект, гарантирующий инвесторам неизменность условий ведения бизнеса и основных налогов, а также субсидии на строительство почти любой инфраструктуры, Минфин подготовил осенью 2018 г. С тех пор чиновники спорили в том числе о том, как отбирать проекты, которые могут рассчитывать на такие преференции.

Минфин предлагал заключать соглашения о поощрении и защите инвестиций с любыми компаниями, которые соответствуют определенным в законопроекте критериям. В частности, бюджет проекта должен быть не менее 10 млрд руб., в том числе 3 млрд должен вложить сам инвестор. Любая мера индивидуальной поддержки и сам проект будут проходить финансовый аудит, порядок его проведения пока не установлен.

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Комментарии
bogdanov7080
06:18 12.03.2019
Что правда? Решили полным некомпетентным составом слиться в Антарктиду?)
10
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