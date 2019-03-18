Экономика / Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4776 от 19.03.2019 под заголовком: Бизнес запутался во взносах

Российские IT-компании опасаются роста страховых взносов

Поводом стали изменения в Налоговый кодекс, заработавшие в 2019 г.

Компании, много лет пользовавшиеся льготами по взносам в Пенсионный фонд, опасаются, что остались без них из-за вступивших в силу с 2019 г. поправок в Налоговый кодекс. Изменения должны были снизить нагрузку на бизнес: ставка взноса в ПФР фиксируется на уровне 22% с годовых зарплат до 1,15 млн руб. и 10% дополнительно с зарплат сверх этого порога. Без изменений она составила бы 26% со всей суммы дохода работника. Но при внесении изменений в Налоговом кодексе пропала фраза о льготе для IT-компаний, резидентов «Сколково», ОЭЗ и др., на которые 10%-ная ставка для зарплат выше порога не распространялась много лет.

Отсутствие фразы про льготников заставило бизнес волноваться, говорит директор налоговой практики PwC Василий Голованов. Так, ассоциация разработчиков программного обеспечения «Руссофт» направила письмо в администрацию президента с просьбой изучить вопрос («Ведомости» ознакомились с копией, ее подлинность подтвердил президент ассоциации Валентин Макаров). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос.

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