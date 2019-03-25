В госстройке меняются правила выбора подрядчика
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«Ведомости» ознакомились с копией постановления правительства, которое меняет правила оценки заявок при выборе подрядчиков для государственного строительства дорог и уникальных, технически сложных и опасных объектов по госзаказу. Подлинность документа подтвердил собеседник «Ведомостей» в аппарате правительства, постановление подписано.
Согласно новым правилам, при заказах на строительство только опыт участника может быть нестоимостным критерием. Сам опыт может оцениваться по цене (суммарная стоимость или цена самого дорогого выполненного контракта) или числу уже выполненных в прошлом контрактов. Зато значимость этих нестоимостных критериев будет вдвое выше: не 20%, как сейчас, а 40%.
Такие предложения подготовили Минфин и Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
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