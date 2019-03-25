Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4781 от 26.03.2019 под заголовком: На стройку – с опытом

В госстройке меняются правила выбора подрядчика

Нефинансовые критерии станут более значимы

«Ведомости» ознакомились с копией постановления правительства, которое меняет правила оценки заявок при выборе подрядчиков для государственного строительства дорог и уникальных, технически сложных и опасных объектов по госзаказу. Подлинность документа подтвердил собеседник «Ведомостей» в аппарате правительства, постановление подписано.

Согласно новым правилам, при заказах на строительство только опыт участника может быть нестоимостным критерием. Сам опыт может оцениваться по цене (суммарная стоимость или цена самого дорогого выполненного контракта) или числу уже выполненных в прошлом контрактов. Зато значимость этих нестоимостных критериев будет вдвое выше: не 20%, как сейчас, а 40%.

Такие предложения подготовили Минфин и Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике