Льготы по страховым взносам для IT-компаний сохранены

Для IT-компаний взносы – существенная часть расходов Максим Стулов / Ведомости

Льготы по взносам в Пенсионный фонд (ПФР), ликвидация которых беспокоила IT-компании из-за вступивших в силу с 2019 г. поправок в Налоговый кодекс, сохраняются. Об этом говорится в письме директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова от 19 марта.

Поправки должны были снизить нагрузку на бизнес: ставка взноса в ПФР составляет 22% с годовых зарплат до 1,15 млн руб. и 10% дополнительно с зарплат сверх этого порога. Без изменений она составила бы 26% со всей зарплаты. Но при внесении поправок из кодекса пропала фраза о льготе для IT-компаний, резидентов «Сколково», ОЭЗ и др. – им не приходится платить дополнительные 10%.

Бизнес волновался, что зарплаты выше 1,15 млн руб. лишились льготы. Ассоциация разработчиков программного обеспечения «Руссофт» направила письмо в администрацию президента с просьбой изучить вопрос. Опасения бизнеса подогревали и «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019–2021 гг.»: в них Минфин ожидал увеличения поступлений от страховых взносов IT-компаний с 30,5 млрд руб. в 2018 г. до 45,3 млрд в 2019 г.

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10% плательщики «не исчисляют и не уплачивают», пишет Сазанов. Льгота не потерялась: все, кто имеют право на пониженный тариф, перечислены в другой статье Налогового кодекса, объяснял ранее представитель Минфина «Ведомостям».

Новость хорошая для налогоплательщиков – Минфин делает однозначный вывод, что ставки не выросли, говорит партнер EY Иван Родионов. Но письмо не отвечает на все вопросы бизнеса, предупреждает он: Минфин пишет, что пониженные тарифы применяются только до определенного порога – сейчас 1,15 млн руб., – что и вызвало опасения компаний. Поэтому важно дождаться и разъяснений Федеральной налоговой службы (ФНС) для инспекций – они и станут руководством к действию. Хотя на практике ФНС почти никогда не противоречила в письмах Минфину, говорит Родионов.

«Ведомости» ожидают ответа от Минфина и ФНС.

Для IT-компаний взносы – существенная часть расходов. В среднем затраты на оплату труда составляют 70–80% себестоимости услуг, рассказывал ранее гендиректор «Т-системс Россия» Игорь Чупалов, отмена льгот привела бы к росту затрат, которые будут заложены в цену. Кроме того, льгота – один из стимулов для привлечения резидентов в «Сколково», ее отмена привела бы к росту эффективной налоговой ставки вдвое и обернулась бы для компаний дополнительными расходами в 3,4 млн руб. в год, предупреждал руководитель проекта Skolkovo-legko.ru, бывший руководитель налогового управления фонда «Сколково» Анатолий Иванов.