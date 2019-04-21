Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4800 от 22.04.2019 под заголовком: Арбитраж открывает границы

Российский бизнес снова сможет судиться в иностранном арбитраже

Первым такое право получил Гонконгский международный арбитражный центр

Закон о реформе арбитража (третейского разбирательства) вступил в силу в 2016 г. До реформы российские компании могли судиться в любом арбитраже за рубежом. Потом его решение требовалось утвердить в российском суде. Как правило, все корпоративные споры и решались за рубежом.

После реформы все корпоративные споры – об акциях или долях в российских компаниях либо об акционерных соглашениях – должны рассматриваться только в тех арбитражах, которые получили в России статус постоянно действующего арбитражного учреждения. Его выдает Минюст. Сегодня таковых всего четыре, и все российские: Международный коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате, Российский арбитражный центр при Российском институте современного арбитража и Арбитражный центр при Российском союзе промышленников и предпринимателей.

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Комментарии
Ostanton71
04:51 22.04.2019
Отличная статья, очень интересно. Спасибо!
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