Экономисты ждут от ЦБ скорого перехода к снижению ключевой ставки

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На последнем заседании в марте ЦБ сохранил ключевую ставку неизменной Андрей Гордеев / Ведомости

Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 7,75% на заседании в пятницу, единодушны опрошенные Bloomberg экономисты. Но компенсировать ее декабрьское повышение – т. е. вернуть ставку на 25 б. п. вниз, до 7,5%, – ему придется уже достаточно скоро. Уже в июне, считает директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов: инфляция оказалась существенно ниже прогнозов, внешний фон – существенно лучше, доходы населения – намного хуже, курс рубля – намного крепче, к тому же в этом году ожидается хороший урожай. «Со всех сторон – дефляционные риски», – резюмирует он. Такой же – «ВТБ капитала» по России и СНГ Александра Исакова: инфляция в этом году не ускорится по сравнению с предыдущим, оставшись на уровне 4,3%, а в I квартале 2020 г. будет ниже целевых для ЦБ 4% – на уровне 3,6–3,7%, в этих условиях ЦБ снизит ставку дважды на 25 б. п., первый раз – в июне.

Следующее понижение ставки может произойти в декабре, считает Тремасов: ЦБ еще раз снизит ставку на 25 б. п. до 7,25%. Исаков ждет следующего снижения ставки в сентябре.