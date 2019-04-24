Статья опубликована в № 4803 от 25.04.2019 под заголовком: Налоговый реализм
Британские Виргинские острова объяснили новые требования к компаниям
Они были ужесточены с начала 2019 года
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Популярные у российского бизнеса офшоры начали принимать законы, требующие от компаний реально вести бизнес на их территориях
Zuma / TASS
Бизнес готовился к худшему, ожидая разъяснений офшоров о новых требованиях к компаниям – вести реальную деятельность. Они появились в конце 2018 г. во многих популярных офшорах, но были расплывчатыми и бизнес не понимал, как выполнять новые нормы.
Во вторник компании дождались разъяснений от Британских Виргинских островов (BVI), которые первыми разместили для публичного обсуждения правила выполнения новых норм, а также методику, как власти будут контролировать, следует ли им бизнес. Финальная версия документа будет принята в мае.
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