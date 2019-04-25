Компаниям могут разрешить переезжать из популярных офшоров в Россию

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Несмотря на льготы, бизнес не спешит переезжать в российские офшоры Максим Стулов / Ведомости

Минэкономразвития не оставляет попыток привлечь бизнес в российские офшоры – специальные административные районы (САР) на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининградской области. На этот раз министерство решило расширить список юрисдикций, из которых можно перевести компанию в САР: в нем могут появиться Британские Виргинские острова (BVI), Сент-Китс и Невис, Каймановы острова и другие государства, которые входят в Карибскую группу разработки мер борьбы с отмыванием денег (CFATF).

О подготовке таких поправок сообщил «Интерфакс» и подтвердил «Ведомостям» федеральный чиновник. Такой вопрос прорабатывается, лаконичен представитель Минэкономразвития.