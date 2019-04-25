Статья опубликована в № 4804 от 26.04.2019 под заголовком: Офшоры станут ближе
Компаниям могут разрешить переезжать из популярных офшоров в Россию
Пока российские офшоры привлекли всего три компании
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Несмотря на льготы, бизнес не спешит переезжать в российские офшоры
Максим Стулов / Ведомости
Минэкономразвития не оставляет попыток привлечь бизнес в российские офшоры – специальные административные районы (САР) на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининградской области. На этот раз министерство решило расширить список юрисдикций, из которых можно перевести компанию в САР: в нем могут появиться Британские Виргинские острова (BVI), Сент-Китс и Невис, Каймановы острова и другие государства, которые входят в Карибскую группу разработки мер борьбы с отмыванием денег (CFATF).
О подготовке таких поправок сообщил «Интерфакс» и подтвердил «Ведомостям» федеральный чиновник. Такой вопрос прорабатывается, лаконичен представитель Минэкономразвития.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}