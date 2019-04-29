Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4806 от 30.04.2019 под заголовком: Контрольно-кассовый тариф

Компании ЖКХ не хотят переходить на онлайн-кассы

Вместе с их расходами могут вырасти и тарифы

С 1 июля коммунальные организации будут обязаны использовать контрольно-кассовую технику (ККТ) для расчетов с потребителями. Но выполнение части этих требований невозможно, а других – приведет к новым расходам, предупреждает Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ) в письме председателю комитета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы Галине Хованской («Ведомости» ознакомились с копией). Ассоциация отправила письмо 18 апреля, подтвердила заместитель исполнительного директора РАВВ Наталья Побединская. Не только они жалуются, ото всех идут обращения: от ТСЖ, энергетиков, организаций теплоснабжения, говорит Хованская, все недовольны.

Новые онлайн-кассы были введены, чтобы улучшить налоговый контроль. Они формируют в дополнение к бумажному электронный чек и передают данные о расчетах налоговикам. Закон об обязательном переходе на новую ККТ был принят в середине 2016 г. и постепенно расширяет свое действие, в 2019 г. предстоят новые изменения.

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