«Гринпис» составил рейтинг регионов по площади заброшенных земель

Это ресурс для развития сельских территорий, который пока не используется

Евгений Разумный / Ведомости

В России пустует порядка 80 млн га земель сельскохозяйственного назначения, подсчитал «Гринпис».

Как правило, они уже недостаточно плодородны, чтобы использоваться по прямому назначению, но на них можно было бы выращивать лес, рассказал «Ведомостям» представитель организации. В понедельник «Гринпис» представил карту регионов с пустующими землями.

Больше всего таких земель в Башкирии – 4,2 млн га, или 30% региона. За ним следуют Новосибирская, Тверская, Смоленская, Кировская, Нижегородская области, Татарстан, Алтайский край и Пермский край, замыкает топ-10 Курганская область.

Если на заброшенных землях интенсивно выращивать лес, то постепенно можно было бы увеличить заготовку древесины на 35% до 288 млн куб. м в год и создать 97 440 дополнительных постоянных рабочих мест, подсчитал «Гринпис». Пустующие земли – это ресурс для развития сельских территорий, говорит руководитель лесного отдела «Гринпис» Алексей Ярошенко. Кроме того, можно будет заместить использование наиболее ценных лесов, которые сейчас истощаются, добавляет он.

Для лесопромышленного комплекса, законное дополнительное сырье – большой плюс, говорит вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Андрей Фролов.

Но пока выращивать лес на сельскохозяйственных землях запрещено. За это собственнику грозит штраф (до 700 000 руб. для юрлиц) и даже изъятие земли, указывает «Гринпис». Из-за этого леса, растущие на землях сельхозназначения, вырубают или выжигают.

Изменить ситуацию может новая норма Лесного кодекса, которая заработает с 1 июля, – в ней говорится, что на землях сельскохозяйственного назначения могут располагаться леса, которые подлежат освоению с соблюдением целевого назначения таких земель. Но особенности использования, охраны, защиты и воспроизводства таких лесов должно установить правительство. Постановления пока нет, говорит Ярошенко, а кроме того, не устранено противоречие с Земельным кодексом – нужно добавить выращивание лесов в установленный в нем перечень допустимых видов использования земель сельхозназначения. Экологов также пугает предложение Минэкономразвития – отменить еще не вступившую в силу статью Лесного кодекса – проект соответствующих поправок был опубликован в начале года.

«Ведомости» отправили запросы в Минприроды, Рослесхоз и Минэкономразвития.