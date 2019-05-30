Статья опубликована в № 4824 от 31.05.2019 под заголовком: Налоговая приманка
Налог на доходы российских нерезидентов может быть снижен более чем в два раза
Выиграют и трудовые мигранты, и россияне, живущие за рубежом
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов решил, что единой ставки в 13% достаточно
Евгений Разумный / Ведомости
Ставка налога на доходы иностранцев, которые платят налоги в России, может быть снижена с 30 до 13%. Об этом в четверг рассказал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов (его слова приводит ТАСС).
Сейчас налоговая ставка с доходов человека из России зависит от его налогового резидентства. Чтобы стать российским резидентом, нужно провести в стране более 183 дней в течение года. Для таких людей ставка налога – 13%, для остальных существенно выше – 30%.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}