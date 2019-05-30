Налог на доходы российских нерезидентов может быть снижен более чем в два раза

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Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов решил, что единой ставки в 13% достаточно Евгений Разумный / Ведомости

Ставка налога на доходы иностранцев, которые платят налоги в России, может быть снижена с 30 до 13%. Об этом в четверг рассказал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов (его слова приводит ТАСС).

Сейчас налоговая ставка с доходов человека из России зависит от его налогового резидентства. Чтобы стать российским резидентом, нужно провести в стране более 183 дней в течение года. Для таких людей ставка налога – 13%, для остальных существенно выше – 30%.