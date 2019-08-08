Тариф на воду и тепло посчитают по эталону

Статья опубликована в № 4872 от 08.08.2019 под заголовком: ФАС добилась эталона

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Федеральная антимонопольная служба планирует к 2023 г. перейти к эталонам при расчете тарифов Антон Ваганов / ТАСС

Правительство 6 августа согласовало дорожную карту перехода к методу эталонных затрат для расчета тарифов на водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение. Мероприятия рассчитаны на год – с сентября 2019 г. по август 2020 г. Полный переход планируется завершить в 2023 г. «Ведомости» ознакомились с копиями документов, представители профильного вице-премьера Виталия Мутко и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) подтвердили их подлинность.

Изменить регулирование тарифов поручал президент Владимир Путин в августе 2018 г. Проект нового закона о тарифах подготовили ФАС и Минэкономразвития.