Минздрав предлагает отдавать концессии в здравоохранении без конкурса

Пока в медицине мало концессионных проектов

Статья опубликована в № 4876 от 14.08.2019 под заголовком: Лечащий концессионер

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Сейчас участвуют в программе ОМС и используют государственную инфраструктуру 206 частных медицинских организаций, с ними заключено 282 договора Андрей Гордеев / Ведомости

Проект поправок в закон о концессиях, разрешающий отдавать их без конкурса, предлагает Минздрав (текст на портале regulations). Так будет проще привлечь внебюджетные инвестиции в государственное здравоохранение, говорится в пояснительной записке.

Для получения концессии без конкурса нужно отвечать двум условиям. Первое: частный партнер должен либо использовать государственное имущество, либо его модернизировать, заменить устаревшее оборудование. Второе: частная медицинская клиника должна работать по ОМС и использовать имущество более пяти лет.