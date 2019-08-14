Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4876 от 14.08.2019 под заголовком: Лечащий концессионер

Минздрав предлагает отдавать концессии в здравоохранении без конкурса

Пока в медицине мало концессионных проектов

Проект поправок в закон о концессиях, разрешающий отдавать их без конкурса, предлагает Минздрав (текст на портале regulations). Так будет проще привлечь внебюджетные инвестиции в государственное здравоохранение, говорится в пояснительной записке.

Для получения концессии без конкурса нужно отвечать двум условиям. Первое: частный партнер должен либо использовать государственное имущество, либо его модернизировать, заменить устаревшее оборудование. Второе: частная медицинская клиника должна работать по ОМС и использовать имущество более пяти лет.

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