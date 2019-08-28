Экономика / Правила

Росреестр предлагает отменить имущественную ответственность госслужащих

Которые представляют государство в советах директоров компаний

Госслужащие представляют государство в советах директоров госкомпаний безвозмездно, поэтому они не должны нести субсидиарную ответственность в случае их банкротства – письмо с такой позицией Росреестр направил курирующему службу Минэкономразвития в конце июля. «Ведомости» ознакомились с копией документа, подлинность подтвердили федеральный чиновник и юрист, знакомый с содержанием письма. Служба предлагает внести такие поправки в закон о банкротстве.

Субсидиарную ответственность несут все лица, принимавшие или влиявшие на принятие решений банкрота, – руководитель, собственники, главный бухгалтер и др. Этот долг остается на человеке до тех пор, пока не будет погашен, – хоть на всю жизнь.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике