Росреестр предлагает отменить имущественную ответственность госслужащих
Которые представляют государство в советах директоров компаний
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Представители государства, в том числе министры, в советах директоров госкомпаний будут освобождены от субсидиарной ответственности в случае банкротства бизнеса
Андрей Гордеев / Ведомости
Госслужащие представляют государство в советах директоров госкомпаний безвозмездно, поэтому они не должны нести субсидиарную ответственность в случае их банкротства – письмо с такой позицией Росреестр направил курирующему службу Минэкономразвития в конце июля. «Ведомости» ознакомились с копией документа, подлинность подтвердили федеральный чиновник и юрист, знакомый с содержанием письма. Служба предлагает внести такие поправки в закон о банкротстве.
Субсидиарную ответственность несут все лица, принимавшие или влиявшие на принятие решений банкрота, – руководитель, собственники, главный бухгалтер и др. Этот долг остается на человеке до тех пор, пока не будет погашен, – хоть на всю жизнь.
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