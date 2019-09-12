Регионам, выполнившим майский указ президента, могут списать часть долгов

Статья опубликована в № 4898 от 13.09.2019 под заголовком: Передовикам простить и забыть

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Регионам, выполнившим майский указ, могут списать часть долгов Максим Стулов / Ведомости

Одна из основных проблем, которая как дамоклов меч висит над регионами, – закредитованность, заявил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров и предложил списать часть задолженности тем регионам, которые эффективно выполняют майский указ президента России Владимира Путина. Выполняя нацпроекты, регионы экономят огромные средства федерального бюджета, сказал он.

Это не прощение долгов, пояснил Макаров «Ведомостям»: достижение национальных целей само по себе имеет огромный эффект для федерального бюджета, когда в регионе растет экономика, трансферты из федерального бюджета сокращаются, если регион решает проблемы, снижается и нагрузка на бюджет.