Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4903 от 20.09.2019 под заголовком: Бюджетная стимуляция

Расходы бюджета продолжат расти, а профицит уменьшится

Бюджетный стимул может не вызвать желаемого роста экономики

Правительство в целом одобрило проект федерального бюджета, к концу сентября он будет доработан. Расходы в 2020 г. вырастут на 500 млрд руб. по сравнению с текущей версией трехлетнего бюджета – до 19,5 трлн руб., видно из опубликованных Минфином материалов. По отношению к 2019 г. расходы возрастают на 1,2 трлн руб., их доля в ВВП увеличится на 0,5 п. п. до 17,3%. Расходы продолжат расти и дальше – до 21,8 трлн руб. к 2022 г., но отношение к ВВП после 2020 г. начнет снижаться. В процентах к ВВП после 2020 г. будет замедление (16,9% в 2021 и 2022 гг.).

Последний раз такой сильный стимул за два года (2019–2020 гг. на 1,2 п. п.) бюджет предоставлял экономике в 2008–2009 гг., но сейчас это структурный стимул, который «никуда не денется через несколько лет», говорит чиновник Минфина.

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Комментарии
Ostanton71
04:53 20.09.2019
С чего вдруг "НО" в названии статьи? Если бы было написано, что доходы растут, НО профицит уменьшился, я бы понял. Уменьшение профицита при росте расходов - ожидаемое явление, НО здесь явно не к месту. Дело не в бездарных авторах, а в редакторах, которых гнать надо, да, Павел Сомневающийся?
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