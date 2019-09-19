Расходы бюджета продолжат расти, а профицит уменьшится

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Правительство Дмитрия Медведева еще поработает над бюджетом Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство в целом одобрило проект федерального бюджета, к концу сентября он будет доработан. Расходы в 2020 г. вырастут на 500 млрд руб. по сравнению с текущей версией трехлетнего бюджета – до 19,5 трлн руб., видно из опубликованных Минфином материалов. По отношению к 2019 г. расходы возрастают на 1,2 трлн руб., их доля в ВВП увеличится на 0,5 п. п. до 17,3%. Расходы продолжат расти и дальше – до 21,8 трлн руб. к 2022 г., но отношение к ВВП после 2020 г. начнет снижаться. В процентах к ВВП после 2020 г. будет замедление (16,9% в 2021 и 2022 гг.).

Последний раз такой сильный стимул за два года (2019–2020 гг. на 1,2 п. п.) бюджет предоставлял экономике в 2008–2009 гг., но сейчас это структурный стимул, который «никуда не денется через несколько лет», говорит чиновник Минфина.