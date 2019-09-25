Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4907 от 26.09.2019 под заголовком: Эталон воды и тепла

Правительство представило правила перехода коммунальных тарифов на эталоны

Но чиновники не понимают специфику рынка, предупреждает бизнес

Минэкономразвития сформировало порядок определения эталонных тарифов для водо- и теплоснабжения, а также водоотведения. Проект постановления правительства опубликован на сайте правовой информации в среду.

Изменить регулирование тарифов поручал президент Владимир Путин в августе 2018 г. Проект нового закона о тарифах подготовили Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэкономразвития. Тарифы по нему формируются преимущественно методом эталонных затрат. Проект постановления – часть дорожной карты по переводу на эталонные тарифы воды и тепла, которая должна быть выполнена до августа 2020 г. Полный переход правительство планирует завершить в 2023 г.

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