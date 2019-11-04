Бюджет готов взять на себя риски инвесторов, созданные чиновниками

Правительство рассчитывает на рост свежих инвестиций Евгений Разумный / Ведомости

После двух лет обсуждений и споров правительство наконец решило, как будет поддерживать инвесторов. Подготовленный Минфином проект закона о защите и поощрении капиталовложений внесен правительством в Госдуму и опубликован на ее сайте. Чиновники Минфина называли этот документ новым инвестиционным кодексом – законопроект меняет принципы распределения господдержки инвестиционных проектов, поправки вносятся в Налоговый и Бюджетный кодексы, законы о концессиях, регистрации юрлиц, госзакупках и т. д.

На рост инвестиций правительство делает особую ставку. В этот президентский срок Владимира Путина их доля в экономике должна вырасти к концу 2024 г. до 25% ВВП, т. е. на 4 п. п., – это основное условие ускорения роста экономики. Ради этого правительство готово без конкурса раздавать инвесторам льготы, в том числе в индивидуальном порядке, и брать на бюджет риски ухудшения условий ведения бизнеса.

Законопроект вводит два вида инвестиционного режима – общий и проектный. Общий описывает инструменты поощрения инвестиций: субсидии бюджета, госгарантии, аренда земли и имущества, льготы по налогам и таможенным пошлинам и т. д. Кроме того, инвесторам обещан трехлетний мораторий на вступление в силу законов, ухудшающих условия ведения бизнеса, – на этом настаивал вице-премьер Дмитрий Козак.

Больше всего споров в правительстве вызвал второй, проектный режим. Он позволяет компаниям подписать с государством соглашение об инвестициях и рассчитывать на индивидуальный подход: получать преференции без конкурса на основании главного критерия – собственных инвестиций. Их сумма зависит от проекта, например, в сфере здравоохранения и культуры хватит 250 млн руб., а в большинстве случаев – более 5 млрд.

Льготы будут предоставляться в заявительном порядке, объясняет замминистра финансов Андрей Иванов, отказаться от подписания соглашения, если инвестором представлен полный пакет документов, власти не смогут. Инвесторам может быть гарантирована, например, защита от изменения налогов на прибыль, имущество и землю, таможенных пошлин, правил возмещения НДС, техрегулирования, формулы тарифов, от сокращения господдержки, роста платы за лесные ресурсы. Чем больше бизнес вложит, тем больше сможет требовать от государства.

К примеру, при инвестициях более 10 млрд руб. и бюджете проекта от 50 млрд ставки экспортных пошлин и формула расчета тарифов могут быть зафиксированы на срок от 6 до 20 лет.

Претендовать на поддержку смогут не только новые проекты, но и уже включенные в инвестпрограммы компаний – достаточно, чтобы их руководство окончательно одобрило запуск проекта после 1 января 2019 г. Исключений в законопроекте немного: нельзя будет им воспользоваться при добыче нефти, производстве алкоголя и табака. Иванов рассчитывает на подписание 100–150 соглашений в год примерно на 7–10 трлн руб.

Одна из ключевых мер поддержки – государство обещает компенсировать потери инвестора, которые возникнут из-за ухудшения условий ведения бизнеса. Споры будут рассматриваться в суде, все неустранимые противоречия в законодательстве правительство обещает трактовать в пользу инвесторов. Следить за тем, чтобы новые акты не ухудшали условий подписанных соглашений, предстоит Минэкономразвития при оценке их регулирующего воздействия. Рисков для бюджета не возникает, уверен Иванов, для получения компенсации нужно достроить объект, вложив в него собственные средства, предусмотренные соглашением. Выпадающие доходы бюджета от обещанных льгот не оценивались, говорит федеральный чиновник. Риски для бюджета будут непредсказуемыми, поэтому выпадающие доходы оценить невозможно, замечает другой чиновник.

Сильнее всего чиновники спорили, нужно ли проводить конкурсы при отборе инвестпроектов и не навредит ли новый инструмент конкуренции. В альтернативной версии законопроекта, представленной ранее вице-премьером Дмитрием Козаком, требовалось проведение конкурса среди инвесторов, претендующих на льготный режим. Против индивидуальных преференций выступало и Минэкономразвития, видя в этом высокие коррупционные риски. Представитель Козака отказался от комментариев, а Минэкономразвития – не ответил на запрос «Ведомостей» вечером в выходной.

Любой льготный режим для одной категории инвесторов ставит других в неравное положение, что вряд ли соответствует принципу свободы предпринимательства, замечает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Но сейчас такие шаги могут быть оправданы – правительству важно получить хоть какие-то инвестиции, пусть даже в ущерб свободе предпринимательства, считает он. Участие государства в экономике растет, конкуренция снижается, в том числе и из-за преференций отдельным компаниям, констатирует директор Центра развития Высшей школы экономики Наталья Акиндинова. Но чтобы радикально повысить склонность к инвестированию, индивидуальных преференций недостаточно, объясняет она, широкие слои предпринимателей должны почувствовать стабильность, а пока для отдельных компаний будут индивидуальные условия ведения бизнеса, для остальных они будут ухудшаться.

Подписывать соглашения будут уполномоченные правительством лица. Минфину законопроект отводит особую роль – он будет проводить финансово-инвестиционный аудит, если проект претендует даже на 1 млрд руб. господдержки (или 1,5 млрд при создании новых объектов). Региональные проекты будут изучать местные минфины. Такие же правила будут введены и для концессионных проектов, если предусмотрен капитальный грант из бюджета, сказал Иванов. Результаты аудита будут учитываться при планировании бюджетных ассигнований и принятии решений о господдержке, сказано в законопроекте.

Такая процедура «может усложнить и без того непростую процедуру концессий», опасается инвестор инфраструктурных проектов. Она может повлиять на концессии, согласна управляющий партнер «Пионеров ГЧП» Дарья Годунова: сложности могут проявиться при согласовании с регионом финансового участия в проекте.

Законопроект получился слишком громоздким, а принятие необходимых подзаконных актов займет много времени, говорили ранее опрошенные «Ведомостями» предприниматели. Инвесторы, бизнес, особенно международный, с опаской воспринимают любой новый закон о регулировании того, что, по мнению некоторых, вообще не нужно регулировать, – инвестиций, рассуждает партнер Dentons Василий Марков. Некоторые гарантии, предусмотренные законопроектом, очень важны для инвесторов, например право на судебную защиту их вложений, замечает он, но часть положений, возможно, излишне забюрократизированы. В целом проект только утяжеляет и без того сложный механизм инвестиций, законодатели пошли по пути навязанного контроля, при котором правила конкуренции работают только для избранных крупных инвесторов, заключает Годунова.