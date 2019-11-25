Бум на небоскребы в Китае выдыхается
В Китае приостановлено или не укладывается в сроки строительство более десятка небоскребов высотой более 300 м, выявило исследование Financial Times. Ситуация в секторе недвижимости ухудшается из-за финансовых проблем девелоперов на фоне замедления китайской экономики. Это тревожный признак, потому что специалисты уже обнаружили связь между строительством небоскребов и наступлением кризиса.
В конце октября компания China Construction Third Engineering Bureau Co (CCTEBC) предупредила о приостановке строительства 475-метрового небоскреба Wuhan Greenland Center в городе Ухань, пишет FT со ссылкой на ее письмо. Строительная компания объяснила это «значительной» просрочкой по платежу, допущенной одним из крупнейших китайских девелоперов – Greenland Group.