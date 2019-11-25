Бум на небоскребы в Китае выдыхается

В Китае приостановлено или не укладывается в сроки строительство более десятка небоскребов высотой более 300 м, выявило исследование Financial Times. Ситуация в секторе недвижимости ухудшается из-за финансовых проблем девелоперов на фоне замедления китайской экономики. Это тревожный признак, потому что специалисты уже обнаружили связь между строительством небоскребов и наступлением кризиса.