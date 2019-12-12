Доходы бюджета можно было увеличить без повышения НДС и пенсионного возраста
Сделав российскую налоговую систему более взвешенной и учитывающей особенности всех отраслей, можно увеличить бюджетные доходы без таких чувствительных для людей мер, как рост НДС или пенсионного возраста. К такому выводу пришли аналитики Vygon Consulting, проанализировав налоговую нагрузку в нефтяной, газовой и сырьевых отраслях, а также банковской и телекоммуникационной сферах.
По их оценкам, если увеличить налоговую нагрузку для всех сырьевых отраслей до уровня нагрузки нефтяников, за последние пять лет власти могли бы изъять дополнительные 0,8–1,3 трлн руб. в год. А в банковской и телекоммуникационной сферах сверхдоходы за этот период превысили 450 млрд и 115 млрд руб. соответственно, подсчитали аналитики и признали, что текущая налоговая система в России несправедлива.