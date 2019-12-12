Доходы бюджета можно было увеличить без повышения НДС и пенсионного возраста

По их оценкам, если увеличить налоговую нагрузку для всех сырьевых отраслей до уровня нагрузки нефтяников, за последние пять лет власти могли бы изъять дополнительные 0,8–1,3 трлн руб. в год. А в банковской и телекоммуникационной сферах сверхдоходы за этот период превысили 450 млрд и 115 млрд руб. соответственно, подсчитали аналитики и признали, что текущая налоговая система в России несправедлива.