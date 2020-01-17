Сделка США и Китая меняет правила международной торговли

Еврокомиссар по вопросам торговли Фил Хоган во время визита в Вашингтон раскритиковал недавнее торговое соглашение США и Китая. По его словам, экономическая выгода от него будет небольшой и скорее оно служит политическим интересам президента Дональда Трампа. Хоган также предупредил, что ЕС изучит сделку на предмет нарушения правил и в случае необходимости подаст жалобу.