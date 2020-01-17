Сделка США и Китая меняет правила международной торговли
Евросоюз пригрозил подать жалобу в ВТО
Еврокомиссар по вопросам торговли Фил Хоган во время визита в Вашингтон раскритиковал недавнее торговое соглашение США и Китая. По его словам, экономическая выгода от него будет небольшой и скорее оно служит политическим интересам президента Дональда Трампа. Хоган также предупредил, что ЕС изучит сделку на предмет нарушения правил и в случае необходимости подаст жалобу.
Однако администрация Трампа не скрывает свою неприязнь к ВТО. Более того, соглашение Вашингтона и Пекина может изменить систему решения торговых споров, ослабив организацию, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Спорное соглашение
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