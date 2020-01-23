Промышленный рост в России по итогам 2019 года замедлился

Бюджетная дискуссия на 2020 г. указывает на высокую вероятность дальнейшего роста государственных расходов, пояснил Долгин. Федеральные расходы на нацпроекты должны вырасти с 1,6 трлн руб. в 2019 г. до 2 трлн руб. в 2020 г., напомнил он. Кроме того, на текущий год, скорее всего, будут перенесены 150 млрд руб., недоисполненных по нацпроектам за прошлый. Эти ожидания вселяют оптимизм и в бизнес – у промышленности ожидания на 2020 г. оптимистичнее, чем на 2019 г., сообщил Долгин.