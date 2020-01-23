Промышленный рост в России по итогам 2019 года замедлился
Промышленное производство в России по итогам 2019 г. увеличилось на 2,4% (по итогам 2018 г. было 2,9%), говорится в материалах Росстата. Минэкономразвития ожидало рост промпроизводства на уровне 2,3%.
В декабре промпроизводство выросло на 2,1% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее, по сравнению с ноябрем 2019 г. рост составил 8,9%. «Ускорение роста произошло главным образом за счет обрабатывающих производств, в то время как показатели добывающей промышленности оставались на сравнительно низких уровнях в результате выполнения Россией обязательств в рамках соглашения ОПЕК+», – поясняет в докладе Минэкономразвития.
Выпуск обрабатывающих отраслей в 2019 г. увеличился на 2,3% (2,6% в 2018 г.). Основными драйверами роста стали пищевая промышленность, химическая отрасль и металлургия.
Рост добычи полезных ископаемых в течение 2019 г. показывал нисходящую тенденцию (с 4,7% в I квартале до 1,3% в IV квартале) и по итогам года составил 3,1% (в 2018 г. – 4,1%). Последовательное снижение темпов роста Минэкономразвития объясняет ситуацией в нефтяной отрасли, влиянием взятых Россией на себя обязательств в рамках соглашения ОПЕК+. Рост производства сырой нефти и газового конденсата по итогам года составил 1%. По итогам 2019 г. также отмечен рост на 3,4% добычи металлических руд.
Прирост добычи природного газа и газового конденсата в декабре 2019 г. по сравнению с декабрем 2018 г. составил 5,5%, производство сжиженного и регазифицированного природного газа увеличилось на 18,5%. «На показателях газовой отрасли негативно отразились снижение экспортных поставок естественного природного газа и снижение внутреннего потребления в осенне-зимний период из-за более теплой погоды в европейской части России», – объясняет Минэкономразвития. Вместе с тем производство сжиженного природного газа в 2019 г. выросло на 47,7% после запуска третьей линии завода «Ямал-СПГ» в декабре 2018 г.
В 2019 г. произошло замедление роста добычи угля до 1,3% после 4,2% в 2018 г. (в декабре 2019 г. добыча сократилась на 2,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2018 г.), наблюдалось также падение объема погрузок угля на 0,6% на железнодорожном транспорте по сравнению с показателем 2018 г. «Добывающие компании объясняют ситуацию падением цен на уголь на мировом рынке и недостаточным развитием соответствующей «восточной» транспортной инфраструктуры при достаточно высоких ценах и спросе на уголь на этом направлении», – отмечается в материалах Росстата.
Данные Росстата не были неожиданными, считает главный экономист ING Дмитрий Долгин. На ускорение роста в декабре повлиял календарный фактор, но был также и бюджетный стимул – рост расходов на национальную экономику, по предварительным данным, ускорился с 9% в январе – ноябре 2019 г. до 40% в декабре (год к году). Разумеется, это сказалось на состоянии отраслей, зависящих от государственных денег, например, на строительстве, транспорте, отчасти машиностроении, отметил он.
Бюджетная дискуссия на 2020 г. указывает на высокую вероятность дальнейшего роста государственных расходов, пояснил Долгин. Федеральные расходы на нацпроекты должны вырасти с 1,6 трлн руб. в 2019 г. до 2 трлн руб. в 2020 г., напомнил он. Кроме того, на текущий год, скорее всего, будут перенесены 150 млрд руб., недоисполненных по нацпроектам за прошлый. Эти ожидания вселяют оптимизм и в бизнес – у промышленности ожидания на 2020 г. оптимистичнее, чем на 2019 г., сообщил Долгин.