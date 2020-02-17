Сервисы заказа такси усугубили проблемы, которые пытались решить

Изначальные создатели Uber и Lyft (доли рынка агрегаторов такси в США – около 70 и 30% соответственно) хотели так организовать поездки с помощью новых технологий, чтобы многие люди отказались от передвижения на собственной машине, да и от нее самой, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Предполагалось, что алгоритмы, регулируя поведение водителей и пассажиров с помощью ценообразования и прокладки маршрутов, позволят нескольким незнакомым людям вместе доехать на одном такси до своих пунктов назначения, расположенных по пути, а водители не будут тратить время на поиск пассажиров между рейсами. Или, подскочив на такси до нужного места, автовладелец затем воспользуется общественным транспортом, велосипедом либо пройдет пешком. Город вздохнет свободнее, количество пробок снизится, а скорость движения вырастет.