Сервисы заказа такси усугубили проблемы, которые пытались решить
В 2016 г. сооснователь Uber Трэвис Каланик заявил на технологической конференции TED: «Если бы каждый автомобиль в Сан-Франциско стал Uber, дорожное движение исчезло бы». Годом ранее вице-президент Uber по политике и стратегии Дэвид Плаф ответил, что он думает о мнении властей Нью-Йорка, будто Манхэттен не сможет переварить дополнительный трафик от поездок на Uber: «Полная чушь».
Красивая утопия
Изначальные создатели Uber и Lyft (доли рынка агрегаторов такси в США – около 70 и 30% соответственно) хотели так организовать поездки с помощью новых технологий, чтобы многие люди отказались от передвижения на собственной машине, да и от нее самой, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Предполагалось, что алгоритмы, регулируя поведение водителей и пассажиров с помощью ценообразования и прокладки маршрутов, позволят нескольким незнакомым людям вместе доехать на одном такси до своих пунктов назначения, расположенных по пути, а водители не будут тратить время на поиск пассажиров между рейсами. Или, подскочив на такси до нужного места, автовладелец затем воспользуется общественным транспортом, велосипедом либо пройдет пешком. Город вздохнет свободнее, количество пробок снизится, а скорость движения вырастет.
Этой утопии не суждено было сбыться, констатирует WSJ: все больше исследований говорит об обратном – Uber и Lyft увеличили пробки в центрах крупных городов США. Власти Сан-Франциско, Чикаго и Нью-Йорка недавно ввели наценки за поездки на такси агрегаторов, объяснив это прежде всего их ролью в росте загруженности дорог.