Правительство хочет подключить ФТС и ФНС к сбору данных о загрязнителях

Сейчас ответственность за утилизацию товаров и упаковки несут производители и импортеры (всего 54 группы – одежда, газеты, шины, зеркала, стеклопакеты, пластиковые бутылки, деревянная, стеклянная, металлическая, бумажная и пластиковая упаковка и проч.). Для каждой группы есть норматив утилизации – в среднем 15%. Компания может переработать отходы самостоятельно или заплатить экологический сбор. Но планы по сбору не выполняются: прогноз поступлений в 2017 г. был уменьшен на 80,5% до 1,3 млрд руб., отмечала Счетная палата. В бюджете на 2020 г. прогноз поступлений был снижен вдвое (до 2,8 млрд руб.), в 2021 г. – еще сильнее (с 8 млрд руб. до 3,8 млрд руб.). Из-за этого даже были сокращены расходы бюджета на национальный проект «Экология».