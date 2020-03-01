Бизнес просит не ужесточать требования к утилизации товаров

Производители товаров, которые Минприроды предлагает полностью утилизировать, предупреждают, что в ответ на ужесточение экологических требований им придется поднять цены. Если предложения будут приняты, стиральные машины подорожают в рознице на 18%, масляные радиаторы – на 22%, больше чем на 10% вырастут цены на холодильники, микроволновки, кондиционеры, водонагреватели и проч., подсчитала ассоциация «СКО электроника-утилизация» (в нее входят Sony, Samsung, LG, Indesit, Whirlpool и др.). Фактически бизнес ждет новый оборотный налог, сказал «Ведомостям» ее представитель. Оптовые цены на шины вырастут, по экспертным оценкам, на 4–7%, говорит исполнительный директор ассоциации «Экошинсоюз» (Bridgestone, Continental, GoodYear, Hankook, Michelin, Nokian Tires, Yokohama) Сергей Подойников.