Бизнес просит не ужесточать требования к утилизации товаров
Производители товаров, которые Минприроды предлагает полностью утилизировать, предупреждают, что в ответ на ужесточение экологических требований им придется поднять цены. Если предложения будут приняты, стиральные машины подорожают в рознице на 18%, масляные радиаторы – на 22%, больше чем на 10% вырастут цены на холодильники, микроволновки, кондиционеры, водонагреватели и проч., подсчитала ассоциация «СКО электроника-утилизация» (в нее входят Sony, Samsung, LG, Indesit, Whirlpool и др.). Фактически бизнес ждет новый оборотный налог, сказал «Ведомостям» ее представитель. Оптовые цены на шины вырастут, по экспертным оценкам, на 4–7%, говорит исполнительный директор ассоциации «Экошинсоюз» (Bridgestone, Continental, GoodYear, Hankook, Michelin, Nokian Tires, Yokohama) Сергей Подойников.
Правительство более полугода обсуждает реформу расширенной ответственности производителей за утилизацию их продукции. Пока они должны утилизировать часть произведенных или импортированных товаров и упаковки – в среднем 15%. Требование касается не всех товаров, а 54 групп (одежда, белье, газеты, шины, зеркала, стеклопакеты, пластиковые бутылки, упаковка и проч.). Те, кто не собрал и не отправил на переработку (сам или через сторонние организации) вышедшие из употребления товары, должны заплатить экологический сбор.