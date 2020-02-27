Минприроды хочет обязать компании платить за мусор
Минприроды доработало концепцию реформы расширенной ответственности производителей и направило ее в правительство, сообщило министерство. Компании должны будут платить за 100% произведенной или ввезенной упаковки, а также некоторых товаров (сначала шин, батареек, электроники), говорится в письме министра природы Дмитрия Кобылкина в правительство («Ведомости» ознакомились с копией, подлинность подтвердил представитель министерства). Этот вариант учитывает замечания и поручения вице-премьера Виктории Абрамченко, сообщил представитель Минприроды. Но не исключает, что документ еще может дорабатываться.
Сейчас производители должны сами утилизировать только часть (в среднем 15%) товаров и упаковки (всего 54 группы, которые включают в том числе газеты, одежду, зеркала и т. д.) или платить экологический сбор. Механизм должен создать условия для максимального вовлечения ресурсов во вторичный оборот. Но он неэффективен, пишет Кобылкин, компании или не отчитываются, или предоставляют фиктивные данные. Из 160 000 компаний в 2019 г. отчитались об утилизации только чуть больше 15 000. Не удается эффективно собирать и экологический сбор. В бюджете на 2020 г. прогноз поступлений был снижен вдвое (до 2,8 млрд руб.), а в 2021 г. – с 8 млрд до 3,8 млрд руб.