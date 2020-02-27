Минприроды хочет обязать компании платить за мусор

Сейчас производители должны сами утилизировать только часть (в среднем 15%) товаров и упаковки (всего 54 группы, которые включают в том числе газеты, одежду, зеркала и т. д.) или платить экологический сбор. Механизм должен создать условия для максимального вовлечения ресурсов во вторичный оборот. Но он неэффективен, пишет Кобылкин, компании или не отчитываются, или предоставляют фиктивные данные. Из 160 000 компаний в 2019 г. отчитались об утилизации только чуть больше 15 000. Не удается эффективно собирать и экологический сбор. В бюджете на 2020 г. прогноз поступлений был снижен вдвое (до 2,8 млрд руб.), а в 2021 г. – с 8 млрд до 3,8 млрд руб.