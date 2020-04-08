Власти стали проводить больше закупок в режиме ЧС

Анализ закупок за последние пару недель, проведенный по просьбе «Ведомостей» Минфином, показал всплеск числа закупок, проводимых в режиме ЧС, начиная с 23 марта 2020 г. С начала года до 6 апреля государство потратило на закупки товаров и услуг 1,8 трлн руб., из них в режиме ЧС – 17 млрд руб., основная часть таких закупок (14 млрд руб.) пришлась на март – начало апреля, видно из данных Минфина. В 2019 г. за тот же период в режиме ЧС было закуплено товаров и услуг только на 5 млрд руб. (всего госзаказ превысил 1,3 трлн руб.).