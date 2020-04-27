Ажиотажный спрос перед изоляцией поддержал розницу в I квартале

Ажиотажный спрос перед изоляцией поддержал розницу в I кварталеНо в марте всплеск потребительских расходов и закончился
В I квартале 2020 г. экономику поддержал ажиотажный спрос на продукты и товары первой необходимости, которые население закупало перед введением режима изоляции из-за коронавируса. В марте оборот розничной торговли вырос на 5,6% в годовом выражении и на 10,2% по сравнению с февралем 2020 г., сообщил Росстат. За весь I квартал 2020 г. розница выросла на 4,3% к тому же периоду 2019 г.
Сильнее всего в марте выросли продажи непродовольственных товаров – на 6,4% в годовом выражении. Продажи продуктов увеличились на 4,7%, хотя год назад обе категории выросли примерно одинаково. Росстат объясняет такую разницу ослаблением рубля – люди закупались импортируемыми товарами и товарами с иностранными комплектующими.
Из-за коронавируса спрос на товары с длительным сроком хранения (крупы, консервы, бытовая химия и проч.) вырос еще в начале марта. Сначала ажиотаж пришелся на крупные онлайн-магазины, но к выходным 14–15 марта его ощутили и крупнейшие федеральные сети. В некоторых московских магазинах были пустые полки с крупами, отсутствовали популярные и дешевые товары, убедились журналисты «Ведомостей», посетив несколько десятков точек в разных частях Москвы. «Люди закупаются, делают запасы. Но это опережающие закупки тех товаров, которые люди и так бы покупали», – объясняла председатель Центробанка Эльвира Набиуллина 22 марта.
В период ажиотажа спрос вырос почти на все продукты, посколько люди, оставшись дома, стали больше готовить, указывают эксперты Центра социального проектирования «Платформа». Только за вторую неделю марта люди закупились на 80 млрд руб., проанализировал потребительскую активность россиян Сбербанк. Почти на 25% по сравнению с январем-февралем выросли покупки электроники и бытовой техники. На третьей неделе месяца потребительские расходы прибавили еще 5,5% ко второй неделе марта, но по структуре трат наибольший прирост перешел от техники к лекарствам и медицинским товарам, писали аналитики Сбербанка. А с 23 марта всплеск спроса на потребительские товары стал подходить к концу и теперь потребительские расходы россиян, по данным банка, сокращаются от недели к неделе. Розничные продажи в России в апреле сократились более чем на 35%, говорил президент Владимир Путин 14 апреля. По его словам тогда, «это говорит о том, насколько резко, практически одномоментно, сжался рынок» в условиях пандемии коронавируса. К 22 апреля эксперты BCG и «Ромир» увидели снижение потребительского спроса по 90% категорий продуктов и услуг. Их респонденты также сообщили о планах на несколько месяцев сократить траты на алкоголь и продукты, в том числе, за счет перехода к более дешевым маркам и отказа от продуктов не первой необходимости.