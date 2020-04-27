Ажиотажный спрос перед изоляцией поддержал розницу в I квартале

В период ажиотажа спрос вырос почти на все продукты, посколько люди, оставшись дома, стали больше готовить, указывают эксперты Центра социального проектирования «Платформа». Только за вторую неделю марта люди закупились на 80 млрд руб., проанализировал потребительскую активность россиян Сбербанк. Почти на 25% по сравнению с январем-февралем выросли покупки электроники и бытовой техники. На третьей неделе месяца потребительские расходы прибавили еще 5,5% ко второй неделе марта, но по структуре трат наибольший прирост перешел от техники к лекарствам и медицинским товарам, писали аналитики Сбербанка. А с 23 марта всплеск спроса на потребительские товары стал подходить к концу и теперь потребительские расходы россиян, по данным банка, сокращаются от недели к неделе. Розничные продажи в России в апреле сократились более чем на 35%, говорил президент Владимир Путин 14 апреля. По его словам тогда, «это говорит о том, насколько резко, практически одномоментно, сжался рынок» в условиях пандемии коронавируса. К 22 апреля эксперты BCG и «Ромир» увидели снижение потребительского спроса по 90% категорий продуктов и услуг. Их респонденты также сообщили о планах на несколько месяцев сократить траты на алкоголь и продукты, в том числе, за счет перехода к более дешевым маркам и отказа от продуктов не первой необходимости.