Вторая волна коронавируса угрожает доллару

В Техасе в пятницу зафиксировано 4739 новых случаев заражения. В Аризоне за последние две недели количество новых заражений выросло на 142%, во Флориде – на 155%, в Оклахоме – в 3 раза (на 202%), в Орегоне – почти в 3,5 раза (на 234%). Вирус возвращается и в Нью-Йорк: в субботу количество заболевших там увеличилось сразу на 800 человек. Всего в США в субботу было зарегистрировано 44 737 новых случаев коронавируса, за три дня (с четверга по субботу) – 122 140. Это рекордные показатели. Эпидемиологи считают, что это лишь начало новой волны, и ждут ее пика в середине июля.