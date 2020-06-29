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Вторая волна коронавируса угрожает доллару

В следующем году он может подешеветь на треть
Екатерина Шохина
Вторая волна COVID-19 серьезно угрожает доллару, тем более если США придется запустить новую программу поддержки бизнеса и населения /AP PHOTO

Вторая волна эпидемии коронавируса уже реальность в США. Новыми эпицентрами заражений стали «штаты солнечного пояса»: Калифорния, Техас, Флорида, Аризона, Джорджия.

В Техасе в пятницу зафиксировано 4739 новых случаев заражения. В Аризоне за последние две недели количество новых заражений выросло на 142%, во Флориде – на 155%, в Оклахоме – в 3 раза (на 202%), в Орегоне – почти в 3,5 раза (на 234%). Вирус возвращается и в Нью-Йорк: в субботу количество заболевших там увеличилось сразу на 800 человек. Всего в США в субботу было зарегистрировано 44 737 новых случаев коронавируса, за три дня (с четверга по субботу) – 122 140. Это рекордные показатели. Эпидемиологи считают, что это лишь начало новой волны, и ждут ее пика в середине июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных