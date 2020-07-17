Правительство согласилось освободить программное обеспечение от НДС

Напомним, 23 июня в обращении к гражданам президент Владимир Путин среди прочих мер поддержки бизнеса в пандемию озвучил параметры налогового маневра для IT-отрасли: бессрочное снижение ставок страховых взносов с уже льготных 14% до 7,6% и сокращение налога на прибыль с 20 до 3%. Такие меры, по мнению президента, должны помочь отечественным компаниям – производителям софта конкурировать с зарубежными производителями.