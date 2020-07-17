Правительство согласилось освободить программное обеспечение от НДС

Правительство согласилось освободить программное обеспечение от НДСНа заседании кабинета министров в четверг уточнили налоговый маневр в IT-отрасли
На заседании правительства в четверг министр финансов Антон Силуанов озвучил дополнения к законопроекту по предоставлению налоговых льгот IT-отрасли. «Одним из элементов налогового маневра станет пересмотр порядка освобождения отрасли от налога на добавленную стоимость, – заявил глава Минфина. – Предлагается освободить от НДС реализацию исключительных прав на программы, включенные в Единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных».
Предыдущие заявления властей по налоговому маневру в IT-отрасли поначалу вызывали всплеск энтузиазма среди участников рынка, но позже подверглись критике со стороны представителей отрасли. С новой инициативой тоже не все гладко.
Напомним, 23 июня в обращении к гражданам президент Владимир Путин среди прочих мер поддержки бизнеса в пандемию озвучил параметры налогового маневра для IT-отрасли: бессрочное снижение ставок страховых взносов с уже льготных 14% до 7,6% и сокращение налога на прибыль с 20 до 3%. Такие меры, по мнению президента, должны помочь отечественным компаниям – производителям софта конкурировать с зарубежными производителями.