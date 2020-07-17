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Правительство согласилось освободить программное обеспечение от НДС

На заседании кабинета министров в четверг уточнили налоговый маневр в IT-отрасли
Любовь Маврина
Министр финансов Антон Силуанов /Евгений Разумный / Ведомости

На заседании правительства в четверг министр финансов Антон Силуанов озвучил дополнения к законопроекту по предоставлению налоговых льгот IT-отрасли. «Одним из элементов налогового маневра станет пересмотр порядка освобождения отрасли от налога на добавленную стоимость, – заявил глава Минфина. – Предлагается освободить от НДС реализацию исключительных прав на программы, включенные в Единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных».

Предыдущие заявления властей по налоговому маневру в IT-отрасли поначалу вызывали всплеск энтузиазма среди участников рынка, но позже подверглись критике со стороны представителей отрасли. С новой инициативой тоже не все гладко.

Напомним, 23 июня в обращении к гражданам президент Владимир Путин среди прочих мер поддержки бизнеса в пандемию озвучил параметры налогового маневра для IT-отрасли: бессрочное снижение ставок страховых взносов с уже льготных 14% до 7,6% и сокращение налога на прибыль с 20 до 3%. Такие меры, по мнению президента, должны помочь отечественным компаниям – производителям софта конкурировать с зарубежными производителями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных