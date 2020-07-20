Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Экономика

Редко пользующихся автомобилями россиян могут освободить от транспортного налога

Выпадающие доходы бюджета хотят скомпенсировать акцизами на бензин
Любовь Маврина
Евгений Разумный / Ведомости

Депутат от «Единой России» и член комитета Госдумы по налогам Евгений Федоров предложил освободить от уплаты транспортного налога россиян, которые редко пользуются своими автомобилями. В письме на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева он призвал дать гражданам право не платить транспортный налог в случаях, когда автомобиль не используется больше шести месяцев. Но для получения освобождения от уплаты налога придется сдать на хранение в автоинспекцию регистрационные знаки.

Ранее другой депутат Госдумы – Василий Власов предлагал снизить ставку транспортного налога в 2020 г. на 25% на территориях, где вводился режим повышенной готовности. Свое предложение он, как и Федоров сейчас, объяснил необходимостью дополнительно поддержать граждан в период пандемии. Однако прямое снижение налоговой ставки угрожает проблемами для региональных бюджетов.

Сейчас транспортный налог относится к региональным – его размер и льготы на его уплату регулируются решениями субъектов РФ. Федеральный центр лишь устанавливает предельный размер налоговой ставки и формулу для ее определения. Сейчас предельный размер ставок в зависимости от количества лошадиных сил составляет от 2,5 до 15%.

Ранее по теме: Транспортной отрасли России пообещали снизить налоговую нагрузку в кризис

Большинство субъектов и так предоставляют льготу по этому налогу для отдельных граждан, например многодетным семьям, индивидуальным предпринимателям. Снизить еще и ставку многие регионы просто не могут.

Предложение Федорова, по мнению экспертов, выглядит более реалистичным – оно носит избирательный характер и вряд ли сильно повлияет на наполняемость региональных бюджетов. «Этот вариант не затрагивает доходы населения, а только снижает расходы части из них. В таком случае бюджеты недополучат какой-то объем доходов, но это будет небольшая величина – весь объем поступлений по транспортному налогу лишь небольшая доля доходов, а людей, которые не пользуются автомобилем, тоже не так много. Единственная проблема – бюрократизация процесса (очереди на сдачу/получение номерных знаков, администрирование процесса и т. д.). Если этого удастся избежать, а регионы получат компенсацию выпадающих доходов, то этот вариант в текущих условиях выглядит интереснее», – считает Елена Анисимова, руководитель группы региональных рейтингов АКРА.

Председатель движения автомобилистов Виктор Похмелкин предлагает развить идею депутата Федорова и встроить транспортный налог в стоимость бензина и тогда платить его будут лишь те, кто действительно использует автотранспорт.

В стоимость бензина уже встроены акцизы, доход от поступления которых распределяется между федеральным и региональным бюджетами. При этом в соответствии с исполнением нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» доля, которая направляется в региональный бюджет, будет постепенно увеличиваться до 2024 г. В этом году в федеральный бюджет поступает 33,4% акциза, а в региональный – 66,6%. В следующем доля поступлений в региональный бюджет еще больше увеличится. Из поступлений от акцизов формируются и дорожные фонды, за счет которых строятся и ремонтируются дороги.

На первый взгляд предложение Похмелкина более привлекательно – не возникает проблем с администрированием платежей, да и сама идея реализации принципа «не ездишь – не платишь» кажется более справедливой. Однако есть и минусы. Главный из них – рост цен на бензин.

«Акциз на топливо можно рассматривать как косвенный налог на владение или пользование автомобилем. Но его повышение наверняка окажет влияние на инфляцию – может ее разогнать. Кроме того, при повышении акциза и отмене транспортного налога группа населения, использующая авто, будет платить больше. В условиях снижающихся доходов населения это не самая удачная идея», – оценила предложение Похмелкина Анисимова. С точки зрения расходов автовладельцев и инфляционных рисков предложение Федорова выглядит более привлекательным, констатирует эксперт.

Ранее по теме: Последний день сегвея. Прекращен выпуск «убийцы автомобилей»

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных