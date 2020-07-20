Редко пользующихся автомобилями россиян могут освободить от транспортного налога

Редко пользующихся автомобилями россиян могут освободить от транспортного налогаВыпадающие доходы бюджета хотят скомпенсировать акцизами на бензин
Депутат от «Единой России» и член комитета Госдумы по налогам Евгений Федоров предложил освободить от уплаты транспортного налога россиян, которые редко пользуются своими автомобилями. В письме на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева он призвал дать гражданам право не платить транспортный налог в случаях, когда автомобиль не используется больше шести месяцев. Но для получения освобождения от уплаты налога придется сдать на хранение в автоинспекцию регистрационные знаки.
Ранее другой депутат Госдумы – Василий Власов предлагал снизить ставку транспортного налога в 2020 г. на 25% на территориях, где вводился режим повышенной готовности. Свое предложение он, как и Федоров сейчас, объяснил необходимостью дополнительно поддержать граждан в период пандемии. Однако прямое снижение налоговой ставки угрожает проблемами для региональных бюджетов.
Сейчас транспортный налог относится к региональным – его размер и льготы на его уплату регулируются решениями субъектов РФ. Федеральный центр лишь устанавливает предельный размер налоговой ставки и формулу для ее определения. Сейчас предельный размер ставок в зависимости от количества лошадиных сил составляет от 2,5 до 15%.
Большинство субъектов и так предоставляют льготу по этому налогу для отдельных граждан, например многодетным семьям, индивидуальным предпринимателям. Снизить еще и ставку многие регионы просто не могут.
Предложение Федорова, по мнению экспертов, выглядит более реалистичным – оно носит избирательный характер и вряд ли сильно повлияет на наполняемость региональных бюджетов. «Этот вариант не затрагивает доходы населения, а только снижает расходы части из них. В таком случае бюджеты недополучат какой-то объем доходов, но это будет небольшая величина – весь объем поступлений по транспортному налогу лишь небольшая доля доходов, а людей, которые не пользуются автомобилем, тоже не так много. Единственная проблема – бюрократизация процесса (очереди на сдачу/получение номерных знаков, администрирование процесса и т. д.). Если этого удастся избежать, а регионы получат компенсацию выпадающих доходов, то этот вариант в текущих условиях выглядит интереснее», – считает Елена Анисимова, руководитель группы региональных рейтингов АКРА.
Председатель движения автомобилистов Виктор Похмелкин предлагает развить идею депутата Федорова и встроить транспортный налог в стоимость бензина и тогда платить его будут лишь те, кто действительно использует автотранспорт.
В стоимость бензина уже встроены акцизы, доход от поступления которых распределяется между федеральным и региональным бюджетами. При этом в соответствии с исполнением нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» доля, которая направляется в региональный бюджет, будет постепенно увеличиваться до 2024 г. В этом году в федеральный бюджет поступает 33,4% акциза, а в региональный – 66,6%. В следующем доля поступлений в региональный бюджет еще больше увеличится. Из поступлений от акцизов формируются и дорожные фонды, за счет которых строятся и ремонтируются дороги.
На первый взгляд предложение Похмелкина более привлекательно – не возникает проблем с администрированием платежей, да и сама идея реализации принципа «не ездишь – не платишь» кажется более справедливой. Однако есть и минусы. Главный из них – рост цен на бензин.
«Акциз на топливо можно рассматривать как косвенный налог на владение или пользование автомобилем. Но его повышение наверняка окажет влияние на инфляцию – может ее разогнать. Кроме того, при повышении акциза и отмене транспортного налога группа населения, использующая авто, будет платить больше. В условиях снижающихся доходов населения это не самая удачная идея», – оценила предложение Похмелкина Анисимова. С точки зрения расходов автовладельцев и инфляционных рисков предложение Федорова выглядит более привлекательным, констатирует эксперт.