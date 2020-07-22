Путин подписал закон о финансовых маркетплейсах в России

«Если говорить про востребованность безналичных платежей, то в июне по сравнению с февралем она выросла в 2 раза, поскольку сейчас клиенты гораздо охотнее пробуют возможности дистанционного обслуживания», – рассказал «Ведомостям» директор розничного бизнеса СКБ-банка Алексей Луценко. Аналогичную тенденцию отметили и в Совкомбанке. «После введения карантинного режима банк пересмотрел и упростил требования по онлайн-операциям, минимизируя потребность клиентов в посещении отделения. Клиентам 95% операций доступны в удаленном формате», – сообщили «Ведомостям» в его пресс-службе.