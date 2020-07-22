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Путин подписал закон о финансовых маркетплейсах в России

Доля безналичных платежей в совокупном обороте розничной торговли в 2019 году выросла до 64,7%
Любовь Маврина
На смену наличным деньгам приходят смартфоны. Закон, который подписал президент в первую очередь ориентирован на запуск проекта финансового маркетплейса Банка России /Андрей Гордеев / Ведомости

Доля безналичных платежей в совокупном обороте розничной торговли в 2019 г. выросла до 64,7%, сообщил Банк России в аналитической справке во вторник. По сравнению с 2018 г. прирост составил 9,1%. В этом году эксперты ожидают еще большего роста дистанционных услуг благодаря введению режима самоизоляции во время распространения коронавирусной инфекции.

«Если говорить про востребованность безналичных платежей, то в июне по сравнению с февралем она выросла в 2 раза, поскольку сейчас клиенты гораздо охотнее пробуют возможности дистанционного обслуживания», – рассказал «Ведомостям» директор розничного бизнеса СКБ-банка Алексей Луценко. Аналогичную тенденцию отметили и в Совкомбанке. «После введения карантинного режима банк пересмотрел и упростил требования по онлайн-операциям, минимизируя потребность клиентов в посещении отделения. Клиентам 95% операций доступны в удаленном формате», – сообщили «Ведомостям» в его пресс-службе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных