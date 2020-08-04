Счетная палата объяснила причину плохих дорог

Счетная палата объяснила причину плохих дорогЗатраты на их содержание сегодня почти не регулируются
Меньше половины региональных и муниципальных дорог соответствует нормативам, и за два последних года эта доля выросла всего на 1,1 п. п. до 44,2%. Об этом говорится в отчете Счетной палаты, посвященном содержанию автотрасс. С дорогами федерального значения ситуация значительно лучше – нормативам соответствует 84% из них против 77% два года назад.
Протяженность региональных дорог почти в 10 раз больше, чем федеральных (508 000 км против 57 000 км), а денег на их содержание выделяется в 8 раз меньше. Проверка Счетной палаты показала, что на содержание 1 км дороги федерального значения в 2019 г. выделялось в среднем 2,2 млн руб., а регионального – 288 000 руб. При этом обе цифры составляют меньше трети (29,6%) от установленных нормативов. «Указанная ситуация негативно сказывается на транспортно-эксплуатационном состоянии региональной дорожной сети», – отмечает аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов.
Впрочем, средние показатели мало о чем говорят, поскольку затраты на содержание федеральных дорог даже одной категории могут сильно отличаться. Так, на дороге Р255 «Сибирь» III категории (двухполосная нескоростная) они составляют 1,7 млн руб. на 1 км. А на 1 км трассы Р21 «Кола» той же категории тратится примерно в 1,5 раза меньшая сумма (1,2 млн руб.), хотя и интенсивность движения по ней, и интенсивность работ по обслуживанию в зимний период гораздо выше.
В связи с этим аудиторы Счетной палаты отмечают, что действующее сейчас законодательство устанавливает лишь общий размер бюджетных ассигнований на содержание дорог. А критерии отнесения дорог к тому или иному уровню содержания и механизм, по которому Росавтодор распределяет средства, не закреплены. В связи с чем Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание дорог федерального значения. А Минтрансу и Росавтодору – нормативно закрепить критерии отнесения дорог к определенному уровню содержания и объемы выделяемых бюджетных средств.
По словам директора Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаила Блинкина, нормативы на содержание дорог утверждаются правительством и применительно к федеральным дорогам соблюдаются. «В результате у нас федеральная сеть находится в очень приличном состоянии, – сказал он. – Как только мы спускаемся на субфедеральный уровень, то в тех субъектах, которые располагают нормальными бюджетными возможностями, например в Москве, состояние дорог еще лучше, чем у федеральных. Москва может позволить себе каждый год фрезеровать поверхностный слой дорог и укладывать новый. Технологически – лучше не бывает. Но это может позволить себе только очень благополучный город».
Соответственно, в субъектах и городах с проблемными бюджетами состояние дорог оказывается плачевным. «Дорога – она бездушная, она не знает, кому принадлежит – федеральной власти или муниципалитету, – отметил Блинкин. – Норма – это формальная вещь, а по жизни на содержание дорог требуются одни и те же деньги. На мой взгляд, логичнее сделать соответствующие нормативы универсальными. Вопрос в том, откуда деньги брать».
Один из возможных источников средств указывается в отчете Счетной палаты. Одна из главных ее претензий к Росавтодору – выделение средств на содержание утилизированных и закрытых для проезда дорог. На их содержание Росавтодор потратил 48,6 млн руб. Один из таких участков протяженностью 2,4 км на границе с Китаем был утилизирован в декабре 2011 г. из-за строительства новой линии железной дороги. В 2018 г. ФКУ Упрдор «Забайкалье» предложило Росавтодору его списать. На 20 ноября 2019 г. Росавтодор так и не принял решение. Бюджету обошлось это в 24,2 млн руб.
Аналогичная ситуация была на участке дороги Р255 «Сибирь», где в 2008 г. движение для проезда было закрыто. Но на 1 января 2019 г. он по-прежнему относился к III категории автомобильных дорог. С сентября 2018 г. по сентябрь 2019 г. участок был демонтирован. При этом на его содержание Росавтодор получил 24,4 млн руб.
Кроме того, аудиторы выявили несколько случаев завышения категорий автодорог и, соответственно, средств, которые выделялись на их содержание. Общий объем завышения размера бюджетных ассигнований, по данным Счетной палаты, составил 99,1 млн руб. Аудиторы также выяснили, что в трех федеральных казенных учреждениях – ФКУ Упрдор «Кола», ФКУ Упрдор «Прикамье» и ФКУ Упрдор «Забайкалье» – необоснованно оплачивались услуги по зимнему содержанию участков автодорог, переданных для реконструкции и ремонта, на общую сумму 60 млн руб.