Счетная палата объяснила причину плохих дорог

По словам директора Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаила Блинкина, нормативы на содержание дорог утверждаются правительством и применительно к федеральным дорогам соблюдаются. «В результате у нас федеральная сеть находится в очень приличном состоянии, – сказал он. – Как только мы спускаемся на субфедеральный уровень, то в тех субъектах, которые располагают нормальными бюджетными возможностями, например в Москве, состояние дорог еще лучше, чем у федеральных. Москва может позволить себе каждый год фрезеровать поверхностный слой дорог и укладывать новый. Технологически – лучше не бывает. Но это может позволить себе только очень благополучный город».