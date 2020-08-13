Россияне вернулись к экономии после отмены самоизоляции

Следующего всплеска потребительской активности стоит ждать в сентябре, считает заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. Это будет обусловлено тем, что в августе – сентябре россияне постараются уехать в отпуск, а также необходимостью подготовиться к учебному году. «Не все потеряно, – замечает он. – Несмотря на кризисы, мы видим, что продолжается рост номинальных заработных плат у работающего населения. Они растут достаточно равномерно по федеральным округам, темпами примерно 7,8% за январь – май. Даже если учитывать инфляцию, то прирост реальной зарплаты в регионах составит от 3,5 до 5%. Конечно, это создает некоторые убытки для компаний, потому что зачастую они выручку не получают, но зарплаты вынуждены выплачивать, чтобы получать антикризисную поддержку. Но факт есть факт – это и поддержало отложенный спрос».