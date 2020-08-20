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Средний бизнес станет полностью прозрачным для ФНС

Новые инициативы Минфина откроют налоговикам онлайн-доступ к бухгалтерии сотен компаний
Любовь Маврина
Редкий случай, когда прозрачность перед ФНС бизнесу выгодна /PHOTOXPRESS

Налоговая служба готовится получить удаленный доступ в онлайн-режиме к бухгалтерской и налоговой отчетности более чем 200 российских компаний. Такую возможность откроют поправки в Налоговый кодекс, которые подготовил Минфин. Сейчас налоговый мониторинг, когда предприятие дает налоговикам удаленный доступ к своей бухгалтерской и налоговой отчетности в онлайн-режиме, используется только для контроля крупнейших компаний – соответствующее положение появилось в Налоговом кодексе еще в 2015 г. «Предоставляя налоговым органам онлайн-доступ к своим данным, налогоплательщик фактически раскрывает перед контролерами всю суть бизнеса, что делает его практически полностью прозрачным», – поясняет эксперт Института налогового менеджмента НИУ ВШЭ, директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов.

«В 2020 г. налоговый мониторинг проводится в отношении 95 крупнейших плательщиков, в том числе 48 компаний с государственным участием», – сообщили «Ведомостям» в ФНС. Новые поправки Минфина предполагают существенное снижение критериев подключения компаний к налоговому мониторингу и, соответственно, расширение их круга. «Законопроект предусматривает снижение суммовых критериев до 100 млн руб. по налогам и до 1 млрд руб. по доходам и активам», – пояснили «Ведомостям» в ФНС. По подсчетам аналитиков, общее число компаний, в отношении которых может проводиться налоговый мониторинг, при этом вырастет как минимум втрое.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных