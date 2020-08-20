Средний бизнес станет полностью прозрачным для ФНС

Налоговая служба готовится получить удаленный доступ в онлайн-режиме к бухгалтерской и налоговой отчетности более чем 200 российских компаний. Такую возможность откроют поправки в Налоговый кодекс, которые подготовил Минфин. Сейчас налоговый мониторинг, когда предприятие дает налоговикам удаленный доступ к своей бухгалтерской и налоговой отчетности в онлайн-режиме, используется только для контроля крупнейших компаний – соответствующее положение появилось в Налоговом кодексе еще в 2015 г. «Предоставляя налоговым органам онлайн-доступ к своим данным, налогоплательщик фактически раскрывает перед контролерами всю суть бизнеса, что делает его практически полностью прозрачным», – поясняет эксперт Института налогового менеджмента НИУ ВШЭ, директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов.