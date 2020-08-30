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Развитие городов пойдет по новым правилам

Минэкономразвития разработало стандарты комплексного развития городских территорий
Александра Кошкина
Дома не выше девяти этажей – новый стандарт комплексной застройки /Евгений Разумный / Ведомости

Минэкономразвития (МЭР) разработало новый механизм комплексного развития территорий в российских городах. Существующие инструменты, по мнению ведомства, не востребованы муниципалитетами: зоны комплексной застройки предусмотрены в правилах землепользования всего в 154 городских поселениях, что составляет только 7,3% от их общего числа. Новый механизм, предлагаемый МЭР, призван расширить эту географию.

Он подразумевает, что жилищное строительство должно быть полностью обеспечено общественным транспортом, инфраструктурой и социальными объектами (действующий механизм лишь предусматривает такую возможность). При этом доля жилой застройки по новым правилам не должна превышать 80%, а этажность рядовых зданий – 9 этажей. То есть застройщик обязан будет позаботиться о наличии общественных и деловых пространств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных