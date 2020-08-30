Развитие городов пойдет по новым правилам

Развитие городов пойдет по новым правиламМинэкономразвития разработало стандарты комплексного развития городских территорий
Минэкономразвития (МЭР) разработало новый механизм комплексного развития территорий в российских городах. Существующие инструменты, по мнению ведомства, не востребованы муниципалитетами: зоны комплексной застройки предусмотрены в правилах землепользования всего в 154 городских поселениях, что составляет только 7,3% от их общего числа. Новый механизм, предлагаемый МЭР, призван расширить эту географию.
Он подразумевает, что жилищное строительство должно быть полностью обеспечено общественным транспортом, инфраструктурой и социальными объектами (действующий механизм лишь предусматривает такую возможность). При этом доля жилой застройки по новым правилам не должна превышать 80%, а этажность рядовых зданий – 9 этажей. То есть застройщик обязан будет позаботиться о наличии общественных и деловых пространств.