Минфин готовит «дорожные карты» по ликвидации ФГУПов

Минфин готовит «дорожные карты» по ликвидации ФГУПовВице-премьер Дмитрий Григоренко поручил утвердить их до 1 октября 2020 года
Министерство финансов ведет подготовку «дорожных карт» по ликвидации федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП), сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минфина.
Данная работа ведется в рамках поручения вице-премьера Дмитрий Григоренко, который поручил Минфину, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Росимуществу утвердить и представить в правительство до 1 октября 2020 года «дорожные карты» по ликвидации ФГУПов. Предложения по ликвидации подведомственных ФГУПов федеральные органы исполнительной власти должны внести в Минфин до 15 сентября 2020 года.
Копия поручения есть в распоряжении «Ведомостей». Источник, близкий к аппарату правительства, подтвердил его подлинность. В пресс-службе правительства не ответили на запрос «Ведомостей» на момент публикации материала. «Данный вопрос прорабатывается», — сказали в Минфине.
Согласно данным антимонопольной службы, на апрель 2019 г. в России насчитывалось 14 445 унитарных предприятий разного уровня. Из них — 12 237 муниципальных, 1713 региональных и 825 федеральных.
Ликвидация унитарных предприятий обсуждается не один год. «Это совершенно отвратительная антиконкурентная организационно-правовая форма», – так руководитель ФАС Игорь Артемьев охарактеризовал унитарные предприятия на антимонопольной конференции «Ведомостей» в ноябре 2018 г. По его словам, они конкурируют с частными компаниями, получая субсидии, преференции и имущество из бюджета, чем «просто уничтожается конкурентный рынок».
В декабре 2018 г. ФАС подготовила законопроект, который был внесен на рассмотрение в Госдуму со сроком реорганизации или ликвидации унитарных предприятий до 2021 г. В марте 2019 г. правительство предложило отложить реформу до 2023 г.
В итоговой версии закона запрет на работу унитарных предприятий на конкурентных рынках вступает в силу с 1 января 2025 г. Те предприятия, в отношении которых не приняты или не исполнены решения о ликвидации или реорганизации до 2025 г., подлежат ликвидации в судебном порядке по иску антимонопольной службы. Исключением являются предприятия, предусмотренные федеральными законами, актами президента или правительства, а также для обеспечения деятельности Минобороны, ФСБ, ФСО, МЧС, Росгвардии, МВД, СВР и других федеральных ведомств.
Согласно закону, теперь ГУПы и МУПы могут создаваться только для обеспечения жизнедеятельности в некоторых сферах, например: в сфере культуры, искусства, кинематографии и сохранения культурных ценностей, в сферах естественных монополий, в области обращения с радиоактивными отходами, для обеспечения жизни населения в районах Крайнего Севера и проч.