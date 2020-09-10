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Минфин готовит «дорожные карты» по ликвидации ФГУПов

Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил утвердить их до 1 октября 2020 года
Татьяна Морозова
Евгений Разумный / Ведомости

Министерство финансов ведет подготовку «дорожных карт» по ликвидации федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП), сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минфина.

Данная работа ведется в рамках поручения вице-премьера Дмитрий Григоренко, который поручил Минфину, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Росимуществу утвердить и представить в правительство до 1 октября 2020 года «дорожные карты» по ликвидации ФГУПов. Предложения по ликвидации подведомственных ФГУПов федеральные органы исполнительной власти должны внести в Минфин до 15 сентября 2020 года. 

Копия поручения есть в распоряжении «Ведомостей». Источник, близкий к аппарату правительства, подтвердил его подлинность. В пресс-службе правительства не ответили на запрос «Ведомостей» на момент публикации материала. «Данный вопрос прорабатывается», — сказали в Минфине. 

Согласно данным антимонопольной службы, на апрель 2019 г. в России насчитывалось 14 445 унитарных предприятий разного уровня. Из них — 12 237 муниципальных, 1713 региональных и 825 федеральных. 

Ликвидация унитарных предприятий обсуждается не один год. «Это совершенно отвратительная антиконкурентная организационно-правовая форма», – так руководитель ФАС Игорь Артемьев охарактеризовал унитарные предприятия на антимонопольной конференции «Ведомостей» в ноябре 2018 г. По его словам, они конкурируют с частными компаниями, получая субсидии, преференции и имущество из бюджета, чем «просто уничтожается конкурентный рынок». 

В декабре 2018 г. ФАС подготовила законопроект, который был внесен на рассмотрение в Госдуму со сроком реорганизации или ликвидации унитарных предприятий до 2021 г. В марте 2019 г. правительство предложило отложить реформу до 2023 г. 

В итоговой версии закона запрет на работу унитарных предприятий на конкурентных рынках вступает в силу с 1 января 2025 г. Те предприятия, в отношении которых не приняты или не исполнены решения о ликвидации или реорганизации до 2025 г., подлежат ликвидации в судебном порядке по иску антимонопольной службы. Исключением являются предприятия, предусмотренные федеральными законами, актами президента или правительства, а также для обеспечения деятельности Минобороны, ФСБ, ФСО, МЧС, Росгвардии, МВД, СВР и других федеральных ведомств.

Согласно закону, теперь ГУПы и МУПы могут создаваться только для обеспечения жизнедеятельности в некоторых сферах, например: в сфере культуры, искусства, кинематографии и сохранения культурных ценностей, в сферах естественных монополий, в области обращения с радиоактивными отходами, для обеспечения жизни населения в районах Крайнего Севера и проч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных