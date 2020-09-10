Минфин готовит «дорожные карты» по ликвидации ФГУПов

В итоговой версии закона запрет на работу унитарных предприятий на конкурентных рынках вступает в силу с 1 января 2025 г. Те предприятия, в отношении которых не приняты или не исполнены решения о ликвидации или реорганизации до 2025 г., подлежат ликвидации в судебном порядке по иску антимонопольной службы. Исключением являются предприятия, предусмотренные федеральными законами, актами президента или правительства, а также для обеспечения деятельности Минобороны, ФСБ, ФСО, МЧС, Росгвардии, МВД, СВР и других федеральных ведомств.