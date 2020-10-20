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Цифровизация помогла уличить мошенника

В России возбуждено первое уголовное дело за подделку решения финансового омбудсмена
Ольга Кучерова
PhotoXPress

Правоохранительные органы впервые возбудили уголовное дело в связи с предъявлением клиентом в страховую компанию подложного решения финансового омбудсмена. Об этом «Ведомостям» сообщили в Службе обеспечения деятельности финансового уполномоченного (СОДФУ). Решение финомбудсмена по делу клиента, приславшего в страховую компанию по электронной почте фальшивый документ с целью получения выплаты по ОСАГО, не принималось, причем этот клиент даже не обращался к финансовому уполномоченному.

В «Ингосстрахе» сообщили «Ведомостям», что 7 февраля 2020 г. в компанию поступило решение СОДФУ, датированное 14 ноября 2019 г., на сумму взыскания 515 000 руб. «Данное решение было определено как поддельное, оплата остановлена, информация была направлена в АНО СОДФУ, о выявленном факте уведомлена служба безопасности компании», – рассказала директор юридического департамента компании «Ингосстрах» Татьяна Комарова.

Служба безопасности компании подала в правоохранительные органы заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Поступил отказ в возбуждении уголовного дела, в причине отказа значилось отсутствие состава преступления, в связи с чем СПАО «Ингосстрах» 22 июня 2020 г. была подана жалоба в прокуратуру. В итоге уголовное дело по статье «мошенничество в сфере страхования» возбуждено отделом МВД России по городу Ессентуки, по этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом до 80 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных