Цифровизация помогла уличить мошенника

Цифровизация помогла уличить мошенникаВ России возбуждено первое уголовное дело за подделку решения финансового омбудсмена
Правоохранительные органы впервые возбудили уголовное дело в связи с предъявлением клиентом в страховую компанию подложного решения финансового омбудсмена. Об этом «Ведомостям» сообщили в Службе обеспечения деятельности финансового уполномоченного (СОДФУ). Решение финомбудсмена по делу клиента, приславшего в страховую компанию по электронной почте фальшивый документ с целью получения выплаты по ОСАГО, не принималось, причем этот клиент даже не обращался к финансовому уполномоченному.
В «Ингосстрахе» сообщили «Ведомостям», что 7 февраля 2020 г. в компанию поступило решение СОДФУ, датированное 14 ноября 2019 г., на сумму взыскания 515 000 руб. «Данное решение было определено как поддельное, оплата остановлена, информация была направлена в АНО СОДФУ, о выявленном факте уведомлена служба безопасности компании», – рассказала директор юридического департамента компании «Ингосстрах» Татьяна Комарова.
Служба безопасности компании подала в правоохранительные органы заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Поступил отказ в возбуждении уголовного дела, в причине отказа значилось отсутствие состава преступления, в связи с чем СПАО «Ингосстрах» 22 июня 2020 г. была подана жалоба в прокуратуру. В итоге уголовное дело по статье «мошенничество в сфере страхования» возбуждено отделом МВД России по городу Ессентуки, по этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом до 80 000 руб.