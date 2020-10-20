Цифровизация помогла уличить мошенника

Служба безопасности компании подала в правоохранительные органы заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Поступил отказ в возбуждении уголовного дела, в причине отказа значилось отсутствие состава преступления, в связи с чем СПАО «Ингосстрах» 22 июня 2020 г. была подана жалоба в прокуратуру. В итоге уголовное дело по статье «мошенничество в сфере страхования» возбуждено отделом МВД России по городу Ессентуки, по этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом до 80 000 руб.