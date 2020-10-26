Госзакупки станут проще, быстрее и прозрачнее

Заместитель директора Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Константин Головщинский оценивает законодательную инициативу Минфина более сдержанно. По его мнению, упрощение процедур направлено лишь на борьбу с коррупцией в сфере госзакупок, но «не на поставку качественных товаров, работ и услуг в интересах граждан». «На данный момент двухэтапный конкурс как способ определения поставщиков лидирует среди других способов и по уровню конкуренции (3,1 заявки на закупку), и по экономии (20,8%). Исключение этого способа торгов «во имя унификации» или «в связи с невостребованностью» ничем не обосновано», – говорит эксперт. Он считает, что надо «не исключать и упрощать, а расширять ассортимент способов закупок, так как заказчики сталкиваются с совершенно разными закупочными ситуациями, и максимальную эффективность могут продемонстрировать разные способы торгов».