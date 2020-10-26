Госзакупки станут проще, быстрее и прозрачнее

Госзакупки станут проще, быстрее и прозрачнееМинистерство финансов подготовило пакет поправок в многострадальный закон 44-ФЗ
Минфин намерен существенно доработать и усовершенствовать механизм госзакупок. С этой целью ведомство подготовило пакет поправок в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (№ 44-ФЗ). «Предусматривается существенное сокращение количества конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до трех наиболее распространенных и применяемых заказчиками – конкурс, аукцион, запрос котировок. В частности, исключаются двухэтапные конкурсы, конкурсы с ограниченным участием, запросы предложений, которые носят избыточный характер и частично дублируют процедуру проведения открытого конкурса», – указывается в пояснительной записке к подготовленному Минфином законопроекту.
При этом повышается предельный размер начальной (максимальной) цены контракта при их проведении с 500 000 до 3 млн руб. Для более дешевых госзакупок предлагается использовать аукционы. Еще одна поправка дает возможность заказчикам обсудить все детали закупки с потенциальными поставщиками «на этапе планирования закупки (до размещения извещения об осуществлении закупки)». Это должно способствовать повышению качества закупок и выбору самого подходящего исполнителя госконтракта. В действующем законе такого не предусмотрено – обсуждения деталей госконтракта и компетенций поставщиков возможны только во время конкурсных процедур.
По новому порядку сама процедура отбора поставщика и заключение с ним договора должна проходить очень быстро: 4 рабочих дня дается на размещение заявок, 2 рабочих дня – на их рассмотрение, по 1 дню – на заключение контракта для каждой стороны. Информация о поставщиках будет поступать заказчику автоматически из единого государственного реестра юридических лиц. «Законопроект исключает необходимость дополнительного составления заказчиком документации о закупке, предусматривая включение всей информации о проводимой закупке исключительно в извещение об осуществлении закупки, формируемое в электронной форме в единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок по единым формам электронных документов», – подчеркивается в пояснительной записке. Это должно сократить количество документов, минимизировать возникновение ошибок технического характера, автоматизировать процесс формирования извещения об осуществлении закупки.
По словам замминистра финансов Алексея Лаврова, принятие поправок законопроекта позволит завершить переход к электронному документообороту на всех этапах госзакупок. Результатом станут «сокращение способов закупок, унификация и упрощение всех процедур, типизация контрактов, повышение гибкости при исполнении контрактов», – отметил замминистра.
Основные проблемы в сфере госзакупок сегодня – это нарушение сроков поставки товаров или выполнения работ, некачественное исполнение заказа, картельные сговоры между участниками закупок, задержка оплаты заказчиком, расторжение контракта заказчиком в одностороннем порядке, перечисляет Сергей Габестро, общественный омбудсмен по закупкам при уполномоченном по защите прав предпринимателей Борисе Титове. «Планируемые изменения в закон о контрактной системе делают более доступной эту сферу для бизнеса, так как в первую очередь связаны с упрощением процедур закупок, т. е. более простые и автоматизированные», – пояснил он «Ведомостям». К примеру, «обязательное электронное актирование (использование ЕИС) делает более прозрачным стадию исполнения контрактов: обеспечивает своевременную оплату, порядок и сроки приемки выполненных обязательств по контракту», – отмечает эксперт.
Заместитель директора Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Константин Головщинский оценивает законодательную инициативу Минфина более сдержанно. По его мнению, упрощение процедур направлено лишь на борьбу с коррупцией в сфере госзакупок, но «не на поставку качественных товаров, работ и услуг в интересах граждан». «На данный момент двухэтапный конкурс как способ определения поставщиков лидирует среди других способов и по уровню конкуренции (3,1 заявки на закупку), и по экономии (20,8%). Исключение этого способа торгов «во имя унификации» или «в связи с невостребованностью» ничем не обосновано», – говорит эксперт. Он считает, что надо «не исключать и упрощать, а расширять ассортимент способов закупок, так как заказчики сталкиваются с совершенно разными закупочными ситуациями, и максимальную эффективность могут продемонстрировать разные способы торгов».
Например, рассказывает эксперт, Дальневосточная генерирующая компания недавно провела двухэтапный конкурс на право заключения договора на поставку угля для электростанций: на первом этапе были выявлены заинтересованные в поставке участники и прописаны технические требования; на втором – проведен конкурс по разработанным в результате первого этапа техническим требованиям. Как итог, были заключены договоры с шестью разными участниками, а общая экономия достигла 20%.
«То есть вместо сужения всего до трех способов регулятору надлежит ввести новые способы, такие, например, как конкурентные переговоры», – считает Головщинский. По его словам, не стоит расширять и долю аукционов в госзакупках. «Электронные аукционы создают имитацию конкуренции. Только 32,4% электронных аукционов признаны состоявшимися», – говорит он.
Габестро предлагает пересмотреть подход к определению эффективности закупок по критерию «цена», так как это хороший критерий результативности для однородных товаров с фиксированным качеством, но плохой для сложных продуктов и работ. «Возможно, необходимо пересмотреть роли стоимостных и нестоимостных критериев в определенных законом формах закупок», – говорит специалист. Он считает, что законодатели должны оградить заказчиков от недобросовестных поставщиков внесением их в черный список: если однажды поставщик предоставил недостоверную информацию и документы о себе, он не должен впредь допускаться к торгам.
По итогам III квартала 2020 г. объем госзакупок в рамках 44-ФЗ по всем отраслям экономики снизился по объему начальных максимальных цен (НМЦ) на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,98 трлн руб. Об этом сообщил на прошлой неделе оператор федеральной электронной площадки – компания «ТЭК-торг».
Согласно отчету оператора наилучшую восстановительную динамику по объему НМЦ показывают такие направления, как сооружения и строительные работы в области гражданского строительства; оборудование компьютерное, электронное и оптическое; здания и работы по возведению зданий. К рынкам с наихудшей восстановительной динамикой по объему НМЦ относятся: услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа; металлы основные; средства транспортные и оборудование, проч. В целом по количеству опубликованных процедур ни одной из отраслей не удалось выйти на уровень I квартала.