Госзаказ на социальные услуги будут распределять через конкурсы

Госзаказ на социальные услуги будут распределять через конкурсыЭто повысит качество услуг, предоставляемых гражданам за счет бюджета
В 2021 г. власти 18 регионов будут оплачивать за счет бюджета услуги, предоставляемые не только государственными, но и некоммерческими организациями. Например, претендовать на госфинансирование смогут детские досуговые центры и биржи труда. Такие возможности открыл закон «О государственном социальном заказе», он принят в июле 2020 г., а со следующего года стартует эксперимент по его применению. Свое участие в эксперименте подтвердили Московская, Тюменская, Оренбургская, Новгородская области, город Санкт-Петербург, Алтайский и Красноярский край и другие регионы. Каждый из них будет применять соцзаказ в одном из шести направлений: соцобслуживание (кроме стационара), санаторно-курортное лечение, паллиативная медицинская помощь, развитие туристической индустрии, спортподготовка и занятость населения.
Помимо привлечения исполнителей соцзаказа через госзадания, как это происходит сейчас, региональные власти смогут использовать механизм конкурсов. Или просто выдавать жителям сертификат на получение услуги, а те уже самостоятельно найдут того, кто ее окажет. В частности, практику выдачи сертификатов намереваются внедрить в Московской области. «В качестве социального сертификата будет применяться разрабатываемая для всех нуждающихся в социальном обслуживании граждан индивидуальная программа предоставления социальных услуг, – рассказали «Ведомостям» в пресс-службе минсоцразвития Московской области. – При этом количество и перечень услуг не изменится, но гражданин сам будет выбирать организацию, которая окажет ему услугу».
Наибольшую активность регионы проявили к эксперименту по двум направлениям – социальному обслуживанию и содействию занятости. «К примеру, биржи труда с большим трудом обеспечивают процесс адаптации граждан, потерявших работу, к новым условиям, практически не неся ответственности за качество и результаты своей деятельности, – указывает руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. – При этом многие граждане желают получить новые знания и навыки, которые необходимы в процессе цифровой трансформации российской экономики».
По мнению специалистов Минфина, неэффективность возникает из-за инертности бюджетного сектора. Главная проблема в госорганизациях – отсутствие стимулов развития, ведь госучреждение будет обеспечено госзаказом вне зависимости от качества услуг. В свою очередь, коммерческие компании в сферах образования, социального обслуживания, организации отдыха незащищенных категорий лиц часто страдают от неэффективности менеджмента, отсутствия устойчивых хозяйственных связей, недоступности финансовых ресурсов. Решить эти проблемы и должен механизм соцзаказа. «У государства появляется подвижный инструмент перераспределения ресурсов в социальной сфере, – отмечают в Минфине. – Вовлечение негосударственных организаций на постоянной основе в социальный заказ позволяет расширять занятость и применять в социальной сфере принципы проектного финансирования». При этом, подчеркивают в ведомстве, закон о соцзаказе «не ставит целью сокращение расходов на социальную сферу, а направлен на повышение их эффективности».
Так, одной из новаций законопроекта является единство подходов к финансовому обеспечению оказания государственных услуг в социальной сфере вне зависимости от организационно-правовой формы исполнителя услуг. Соцзаказ также поможет распространить отдельные практики социальных услуг там, где их до сих пор не было, а конкуренция на конкурсах положительно отразится на качестве таких услуг, считает доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Свечникова. «Реализация закона в перспективе позволит решить проблему неравномерного распределения государственного финансирования оказания услуг в социальной сфере между государственными и негосударственными организациями», – подчеркивает она. При этом решение об использовании новых механизмов останется за местными властями. «Если регион или муниципалитет оценивает сложившуюся систему оказания государственных услуг как достаточную и эффективную, то сможет сохранить применение сложившихся инструментов. Например, по-прежнему использовать исключительно механизм государственного задания и подведомственную сеть учреждений», – подчеркивает профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора Института государственной службы и управления РАНХиГС Людмила Пронина.
Пока судить об эффективности нового инструмента все же рано, считают эксперты. Многое будет зависеть от форм контроля и показателей, которые пропишет законодатель. «Очень важно, чтобы программа соцзаказа не утонула в бюрократических процедурах и требованиях к отчетным документам, – подчеркивает Ордов. – В связи с этим очень важными становятся критерии эффективности оказанных услуг». По закону каждый регион должен будет самостоятельно установить такие критерии. В Минфине рекомендуют проводить масштабные соцопросы, в которых будут выяснять рост удовлетворенности граждан качеством услуг, усиление конкуренции, увеличение охвата и повышение доступности услуг.