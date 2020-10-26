Госзаказ на социальные услуги будут распределять через конкурсы

Так, одной из новаций законопроекта является единство подходов к финансовому обеспечению оказания государственных услуг в социальной сфере вне зависимости от организационно-правовой формы исполнителя услуг. Соцзаказ также поможет распространить отдельные практики социальных услуг там, где их до сих пор не было, а конкуренция на конкурсах положительно отразится на качестве таких услуг, считает доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Свечникова. «Реализация закона в перспективе позволит решить проблему неравномерного распределения государственного финансирования оказания услуг в социальной сфере между государственными и негосударственными организациями», – подчеркивает она. При этом решение об использовании новых механизмов останется за местными властями. «Если регион или муниципалитет оценивает сложившуюся систему оказания государственных услуг как достаточную и эффективную, то сможет сохранить применение сложившихся инструментов. Например, по-прежнему использовать исключительно механизм государственного задания и подведомственную сеть учреждений», – подчеркивает профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора Института государственной службы и управления РАНХиГС Людмила Пронина.